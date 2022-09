Grieskirchen gewinnt gegen Gmunden

Details Samstag, 17. September 2022 11:03

In der 7. Runde der Landesliga West gab es das Aufeinandertreffen des SV Pöttinger Grieskirchen und dem SV Gmundner Milch. Die Heimischen mussten in dieser Partie unbedingt 3 Punkte holen, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Die Gäste konnten bisher 7 Punkte erobern und wollten ebenfalls einen vollen Erfolg feiern, um auf Grieskirchen in der Tabelle aufschließen zu können.

4 Tore in der 1. Halbzeit

Bereits in der 10. Minute zappelte der Ball zum ersten Mal im Netz. Nach einem Stellungsfehler in der Defensive der Gäste konnte Grieskirchen über die rechte Seite angreifen. Nach der Flanke stand Jacob David Manetsgruber in der Mitte richtig und konnte zum 1:0 einschieben. Die Gäste zeigten sich vom Rückstand unbeeindruckt und konnten sich erste gute Möglichkeiten und in der 19. Minute auch den Ausgleich erspielen. Fabian Riegler wurde nach einer schönen Aktion über die Seite am Sechzehner bedient und ein Abschluss landete in der rechten unteren Ecke. In der 24. Minute war es abermals eine Flanke der Grieskirchner, welche zum Erfolg führte. Gmunden attackierte nicht gut genug und in der Mitte musste Florian Spitzer den Ball nur mehr über die Linie drücken. In der 32. Minute waren die Gäste wieder an der Reihe. Sertan Cam dribbelte sich über die linke Seite durch und legte auf Richard Veverka quer, welcher dann den Ball zum 2:2 im Tor unterbringen konnte.

Ausgeglichene 2. Halbzeit

Beide Mannschaften starteten engagiert in die 2. Halbzeit und wurden immer wieder gefährlich. Nach einem Foulspiel im Strafraum musste in 52. Minute Schiedsrichter Wolfsberger auf den Elfmeterpunkt zeigen. Diese Chance ließ sich Grieskirchens Kapitän Matthias Leibetseder nicht nehmen und verwertete in die Mitte zur erneuten Führung. Gmunden wurde danach immer wieder gefährlich, da aber Grieskirchen die Führung ins Ziel brachte, konnte sich die Heimischen über den nächsten Sieg freuen.

Stimme zum Spiel (Kiril Penchev Chokchev, Trainer SV Gmundner Milch):

„Ich bin zwar mit dem Einsatz meiner Mannschaft zufrieden, aber wir haben speziell in der ersten Halbzeit unsere Chancen nicht gut genug genutzt und leider 3 Tore bekommen, das ist dann halt zu wenig.“

Die Besten:

Ahmet Trejic, Leon Cubrelji beziehungsweise Matthias Leibetseder