Gschwandt holt sich einen Punkt gegen Pettenbach

Details Sonntag, 18. September 2022 12:27

Die Union Gschwandt traf in der 7. Runde der Landesliga West zu Hause auf die Union Pettenbach. Die Heimischen stehen bereits unter Druck, da man in dieser Saison erst 3 Punkte holen konnte und die letzten fünf Spiele allesamt verloren wurden. Nun wurde mit Franz Scherpink auch ein neuer Trainer präsentiert, mit dem der Turnaround geschafft werden soll.

Die Heimischen mit schneller Führung

Gschwandt startete gut in die Partie und kam durch Nedim Rizvanovic früh zur ersten Großchance. Er scheiterte allerdings im 1 gegen 1 an Tormann Zeitlinger. In der 5. Minute konnten die Heimischen dann zum ersten Mal jubeln. Nach einem Angriff über die linke Seite kam Tarik Ramakic zum Ball und schoss den Ball in die lange Ecke. Mit Fortdauer der Partie kamen jedoch die Pettenbacher zu mehr Spielanteilen und auch zu ersten guten Möglichkeiten. So gelang dann auch in der 36. Minute durch Elias Steininger der Ausgleich. Nach einer guten Kombination kam der Ball auf die linke Seite und Steiningers Schuss landete in der langen Ecke. So ging es dann auch für die beiden Teams und Schiedsrichter Heiduck mit einem 1:1 in die Pause.

Spannende 2. Halbzeit

In der 55. Minute duften die Gäste über die Führung jubeln. Mattia Olivotto stand nach einem Stanglpass von der rechten Seite in der Mitte richtig und Pettenbachs Stürmer musste den Ball aus rund 7 Metern nur mehr über die Linie drücken. In der 65. Minute gab Schiedsrichter Heiduck einen harten, aber vertretbaren Elfmeter. Diese Chance ließ sich Janko Sirocic nicht entgehen und verwandelte sicher zum Ausgleich in die rechte Ecke. Anschließend konnte Gschwandts Schlussmann Gavric den erneuten Rückstand verhindern, da er sowohl einen Freistoß als auch einen Elfmeter stark parieren konnte. Nachdem in der 77. Minute Ulrich Keck mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz musste, versuchten die Heimischen in den letzten 15 Minuten in Überzahl doch noch zum Siegtreffer zu kommen. Da man allerdings zu ungenau agierte, sollte kein weiterer Treffer gelingen und so endete diese Partie mit einem 2:2.

Stimme zum Spiel (Franz Scherpink, Trainer Union Gschwandt):

„Die Mannschaft hat einen sehr guten Zusammenhalt und die Mentalität passt. Man merkt natürlich, dass die Landesliga sehr anspruchsvoll und körperbetont ist. Da ist es für junge Spieler nicht ganz leicht Fuß zu fassen. Wir müssen da jetzt weiterarbeiten und ich versuche, die Spieler weiterzuentwickeln, damit wir dann am Ende auch genug Punkte haben. Wir haben viele junge talentierte Spieler, aber es wird sicherlich ein beinhartes Jahr für uns.“

Die Besten:

Damir Gavric (TW); Hubert Gillesberger (RV)