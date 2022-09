Peuerbach holt gegen Bad Wimsbach wichtige 3 Punkte

Details Sonntag, 18. September 2022 12:30

In der 7. Runde der Landeliga West traf am Samstagnachmittag die Union Peuerbach zu Hause auf den SK Bad Wimsbach. Die Heimischen konnten in dieser Saison bisher noch nicht richtig überzeugen und holten erst einen Sieg. Doch auch für den SK Bad Wimsbach lief es in den letzten Spielen nicht optimal, da man in den letzten beiden Runden als Verlierer vom Platz musste.

Ausgeglichene 1. Halbzeit

Peuerbach kam gut in das Spiel und wurde immer wieder durch Stanglpässe von Stefan Kornfelder gefährlich. In der 10. Minute fiel dann aber der Treffer auf der anderen Seite, denn Schiedsrichter Alesi musste auf den Elfmeterpunkt zeigen. Bayram Gas verwertete den fälligen Foulelfmeter eiskalt. Doch die Heimischen zeigten sich vom Rückstand unbeeindruckt und kamen in der 13. Minute bereits zum Ausgleich. Nach einem Angriff über die rechte Seite brachte Moritz Öhlinger den Ball flach in die Mitte und Stefan Kornfelder traf in die kurze Ecke. Bad Wimsbach übernahm danach das Kommando und Peuerbach lauerte auf Kontersituationen. In der 34. Minute konnten dann die Peuerbacher über die Führung nach einem Konter jubeln. Moritz Öhlinger kam zum Ball und sein abgefälschter Schuss landete im Tor. Weil Peuerbachs Fumic über das Tor schoss, ging es mit einem 2:1 für Peuerbach in die Pause.

Bad Wimsbach dominiert 2. Halbzeit

In der 2. Halbzeit präsentierte sich Bad Wimsbach dominant und spielte Peuerbach an die Wand, wobei hier große Chancen Mangelware waren. Die beste Möglichkeit wurde in der 75. Minute vergeben, wobei die Gäste nur die Latte trafen. Peuerbach fand immer wieder gute Kontermöglichkeiten vor und so hätte auch Vedran Mesec für die Entscheidung sorgen können. Er lief allein aufs Tor zu, schoss dann aber Bad Wimsbachs Tormann Seyr an. So blieb es bis zuletzt spannend, wobei aber die Peuerbacher den Sieg ins Ziel brachten und so über drei wichtige Punkte jubeln konnten.

Stimme zum Spiel (Christoph Weidenholzer, Trainer Union Peuerbach):

„Wir haben sicherlich noch Luft nach oben, aber die drei Punkte sind wichtig für uns. Wir sind natürlich noch nicht ganz zufrieden, es kommen harte Wochen auf uns zu, aber wir haben auch noch zwei Spiele weniger, also da ist noch nichts verloren.“