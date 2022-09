Kammer holt sich den nächsten Sieg

Details Sonntag, 18. September 2022 12:33

In der 7. Runde der Landesliga West kam es zum Aufeinandertreffen des SK Kammer und der SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b. Beide Teams zeigten in der bisherigen Saison starke Leistungen. Während Kammer erst eine Niederlage hinnehmen musste und sonst alle Spiele gewann, konnte auch der Aufsteiger aus St. Marienkirchen überzeugen und holte bereits starke 9 Punkte.

Chancenarme 1. Halbzeit

Von Beginn an sahen die Zuseher in Kammer eine kampfbetonte Partie. Generell wollten die Heimischen vor allem über die Zweikämpfe und den Willen in die Partie finden. Zu mehr als Halbchancen kamen aber beide Mannschaften in der 1. Halbzeit nicht. Meistens wurde bis zum Sechzehner gut kombiniert, aber dann scheiterte man meistens am letzten Pass, wodurch es auch für die beiden Teams und Schiedsrichter Dukic mit einem 0:0 in die Pause ging.

Gruber macht den Unterschied

In der 58. Minute durften dann die Heimischen jubeln. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld wurde mit viel Tempo nach vorne gespielt. Daniel Gruber wurde von der rechten Seite im Strafraum bedient und dieser traf von halblinker Position ins lange Eck. Danach warf St. Marienkirchen alles nach vorne und dominierte die Partie. Neben einem Stangenschuss wurden weitere gute Chancen liegengelassen. Zwar jubelten die Gäste in der 85. Minute über den Ausgleich, da aber der Treffer aus Abseitsposition erzielt wurde, zählte der Treffer nicht und Kammer konnte sich über den nächsten Sieg freuen.

Stimme zum Spiel (Markus Schneidhofer, Sportlicher Leiter SK Kammer):

„Wir haben jetzt 15 Punkte und sind auf dem 2. Platz - das ist der Wahnsinn. Wir haben den Sieg über die Zeit gebracht, wobei wir durch das spielfreie Wochenende etwas den Rhythmus verloren haben. Wir sind extrem zufrieden und müssen jetzt konzentriert weiterarbeiten.“

Die Besten:

Jakob Rudolf Reisz (IV), Moritz Pointinger (RV)