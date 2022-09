Gmunden gewinnt zu Hause gegen Schalchen

Details Samstag, 24. September 2022 12:25

In der 8. Runde der Landesliga West traf am Freitagabend der SV Gmundner Milch zu Hause auf den SV HAI Schalchen. Während die Heimischen bisher 7 Zähler sammeln konnten, haben die Gäste aus Schalchen erst 4 Punkte am Konto, weshalb beide Mannschaften bereits unter Zugzwang standen und unbedingt gewinnen wollten.

Cubrelji mit Hattrick in Halbzeit 1

Die rund 150 Zuseher in der LSP Arena Gmunden sahen bereits in der 6. Minute die 1:0 Führung für die Heimischen. Nach einem Eckball von Richard Veverka von der rechten Seite stand Leon Cubrelji in der Mitte richtig und konnte zur Führung einköpfen. Anschließend dominierte Gmunden die Partie und konnte sich auch immer wieder gefährlich vor das Tor kombinieren. In der 19. Minute stand es dann 2:0 - Wieder ein Eckball von der rechten Seite, wieder brachte Veverka den Ball zur Mitte und abermals traf Leon Cubrelji per Kopf. In der 37. Minute konnten die Heimischen die Führung weiter ausbauen. Die Gäste aus Schalchen wollten sich spielerisch nach vorne kombinieren, jedoch konnten die Gmundner den Ball erobern und Mario Kirchtag konnte den Angriff nur durch ein Foulspiel stoppen. Er sah für die klare Torchancenverhinderung die Rote Karte und es gab Elfmeter für Gmunden. Leon Cubrelji verwertete diesen Elfmeter souverän in die linke Ecke.

Gmunden spielt den Sieg nach Hause

Schalchen probierte in der 2. Halbzeit alles, um ins Spiel zurückzukommen, aber Gmunden präsentierte sich an diesem Tag zu abgeklärt und kam auch immer wieder zu guten Möglichkeiten. Für den schönsten Treffer an diesem Abend sorgte dann Schalchens Denis Kujovic. Nach einem Fehlpass im Spielaufbau von Gmunden kam Kujovic an den Ball. Er sah, dass Gmundens Tormann Tokic zu weit vor dem Tor stand und überlupfte den Tormann aus rund 45 Metern und besorgte so das 3:1. Da danach nicht mehr viel passierte und Gmunden den Sieg trocken nach Hause brachte, können sich die Heimischen über die nächsten drei Punkte freuen.

Stimme zum Spiel (Kiril Penchev Chokchev, Trainer SV Gmundner Milch):

„Ich bin mit der Leistung gerade sehr zufrieden, da wir in den letzten Spielen unsere Leistung steigern konnten und auch zu Hause die Punkte geholt haben. Wir schauen von Spiel zu Spiel und müssen jetzt gut weiterarbeiten.“

Die Besten:

Leon Cubrelji, Pauschalllob Gmunden