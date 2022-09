2. Niederlage in Folge – Bad Schallerbach verliert gegen Pettenbach

Details Samstag, 24. September 2022 12:52

In der 8. Runde der Landesliga West gab es das Spitzenspiel zwischen der Union Pettenbach und dem SV sedda Bad Schallerbach. Beide Teams wollten für Wiedergutmachung sorgen. Die Gäste mussten in der Vorwoche das erste Mal in dieser Saison das Feld als Verlierer verlassen. Pettenbach startete zwar ausgezeichnet in die Saison, jedoch konnte man in den letzten 3 Spielen lediglich einen Punkt erobern.

Ausgeglichene 1. Halbzeit

Die Zuseher sahen eine ausgeglichene Anfangsphase mit Chancen auf beiden Seiten. Während ein Freistoß von Pettenbach gerade noch an die Stange gelenkt werden konnte, zeichnete sich Pettenbachs Schlussmann Zeitlinger bei einem Zelic Kopfball aus. In der 35. Minute gab es dann die Führung für Pettenbach. Andreas Pühringer kam am 16ner zum Ball und sein Schuss aus der Drehung landete in der rechten Ecke. So ging es dann auch mit einer knappen Führung für Pettenbach in die Pause.

Hektische Schlussminuten

In der 53. Minute kamen dann die Gäste zum verdienten Ausgleich. Nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen kam ein perfekter Stanglpass von der rechten Seite in die Mitte und Ivica Zelic musste den Ball nur mehr zum 1:1 über die Linie drücken. Danach gab es einen offenen Schlagabtausch mit mehr Vorteilen für Bad Schallerbach. In der 80. Minute gab es nach einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters einen Freistoß für Pettenbach auf der linken Seite. Mattia Olivotto brachte den Ball scharf in die Mitte. Ob der Ball noch von jemanden berührt wurde, konnte zwar nicht klar gesagt werden, allerdings sprang der Ball ins Tor zur erneuten Führung für Pettenbach. Bad Schallerbach wurde in der 2. Hälfte immer stärker und kam in der 85. Minute zu einer dreifachen Chance, da aber Lukas Mayer, Miliam Guerrib und Alexander Fröschl scheiterten, blieb es beim 2:1. In den Schlussminuten gab es dann noch drei harte und auch schmeichelhafte Ausschlüsse für Bad Schallerbach. Sowohl Lukas Mayr als auch Florian Maier und Dominik Stadlbauer mussten mit Gelb/Rot vom Platz, wodurch die Gäste die Partie lediglich mit 8 Mann beendeten.

Stimmen zum Spiel:

(Walter Waldhör, Sportlicher Leiter Pettenbach):

„Der Sieg ist nicht unverdient, wir waren aber auch sicherlich die glücklichere Mannschaft. Wir haben nach dem guten Start jetzt die letzten 3 Runden etwas gehadert, umso wichtiger ist jetzt der Erfolg. Wir haben nächste Woche spielfrei und mit dem Sieg gehen wir beruhigt in die Pause.“

(Erich Renner, Trainer Bad Schallerbach):

„In der 2. Halbzeit waren wir richtig stark, leider hat aber der Schiedsrichter heute ziemlich gegen uns gepfiffen und auch das Spiel entschieden. Wir haben auch während dem Spiel bereits den Schiedsrichter Chef angerufen. Was der Schiedsrichter heute aufgeführt hat, war der Wahnsinn, das waren katastrophale und willkürliche Entscheidungen.“