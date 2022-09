Grieskirchen holt sich in Schlierbach den nächsten "3er"

Details Sonntag, 25. September 2022 08:41

Die Union Schlierbach traf in der 8. Runde der Landesliga West am Samstagnachmittag zu Hause auf den SV Pöttinger Grieskirchen. Der Aufsteiger aus Schlierbach zeigte zwar stets gute Leistungen, zu einem Punktgewinn hat es allerdings noch nicht gereicht und damit liegt man am Tabellenende. Die Gäste aus Grieskirchen spielten bisher eine gute Saison und lagen vor der Partie mit 13 Punkten auf Platz 5.

Grieskirchen dominiert 1. Hälfte

Von Beginn an sahen die Zuseher das zu erwartende Spiel. Grieskirchen nahm das Heft in die Hand, hatte viel Ballbesitz und dominierte die Partie. Die Heimischen zeigten sich bemüht und standen in der Defensive sehr kompakt. Da ein Abseitstor von Grieskirchens Spitzer nicht zählte, dauerte es bis zur 36. Minute, bis die Gäste jubeln durften. Nach einer Freistoßflanke von Thomas Stadler stand German Rudelstorfer in der Mitte richtig und konnte zum 0:1 einköpfen. Grieskirchen anschließend noch mit einigen Halbchancen, oftmals wurde aber zu ungenau oder zu umständlich gespielt. Da ein Freistoß der Heimischen knapp über das Tor flog, ging es mit einem 0:1 in die Pause.

Selbes Spiel in Hälfte 2

Auch in der 2. Hälfte standen die Schlierbacher kompakt in der Defensive und versuchten den eingewechselten Andreas Tiefenthaler mit hohen Bällen zu füttern, aber auch Grieskirchens Auswechselspieler brachten frischen Wind. Bis zum nächsten Tor dauerte es aber trotzdem bis zur 83. Minute. Nach schnellem Umschaltspiel der Gäste kam Andreas König halblinks an den Ball. Sein Schuss landete per Innenstange zum 0:2 im Netz. Spätestens in der 86. Minute war dann diese Partie endgültig entschieden. Nach einem Ballgewinn im Zentrum durch Matthias Leibetseder lief dieser gemeinsam mit Klaus Michael Kapl allein auf das Tor zu. Nach dem Querpass musste dann Kapl den Ball nur mehr ins leere Tor einschieben und traf zum 0:3-Entstand.

Stimme zum Spiel (Reinhard Furthner, Trainer SV Grieskirchen):

„Es war eine ordentliche Leistung und ein guter Auftritt. Wir wussten, dass wir geduldig bleiben und vorne anpressen müssen. Wenn man 0:3 gewinnt auf einen Platz, der sicherlich schwierig zu bespielen ist, dann ist das auch souverän.“

Die Besten:

Pauschalllob Grieskirchen