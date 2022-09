Sattledt und Kammer trennen sich 0:0

Details Sonntag, 25. September 2022 09:03

Am Samstagnachmittag spielte der ATSV Sattledt zu Hause gegen den SK Kammer. Die Gäste aus Kammer konnten bisher sehr überzeugen und lagen vor der Partie auf dem herausragenden 2. Platz, wobei man mit einem Erfolg gegen Sattledt auch die Tabellenführung in der Landesliga West übernehmen hätte können. Die Heimischen lagen dagegen mit 9 Punkten auf dem 9. Platz.

Kampfbetonte 1. Hälfte

Kammer tat sich in der 1. Halbzeit sehr schwer, da beide Teams sehr kampfbetont spielten und es keine sehr guten Möglichkeiten gab. Die beste Chance der Gäste vergab Daniel Gruber, welcher nach einer Flanke von Oliver Noah Habring den Ball volley nahm, aber einen Verteidiger anschoss. Sattledt zeigte sich spielerisch stark und kombinierte immer wieder sehenswert über die linke Seite. Da aber oft der letzte Pass zu ungenau kam und Gästetormann Knaze einen guten Tag hatte, ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Kammer vergibt den Lucky Punch

Auch in der 2. Hälfte sahen die Zuseher zwei leidenschaftliche Teams, die sich am Feld nichts schenkten und so gab es einen offenen Schlagabtausch, wobei hier die Heimischen über Standardsituationen die besseren Möglichkeiten vorfanden und auch immer wieder gefährlich wurden. In der 80. Minute hatten dann aber die Gäste aus Kammer die beste Chance des Spiels. Nach einem Doppelpass von Manuel Alexander und Daniel Gruber stand letzterer plötzlich allein vor dem Tor, der scheitere dann aber im Eins gegen Eins am Sattledter Schlussmann Füreder. So endete dieses Spiel in Sattledt mit einem 0:0.

Stimme zum Spiel (Markus Schneidhofer, Sportlicher Leiter SK Kammer):

„Ich bin zwar mit der spielerischen Leistung nicht zufrieden, aber der Kampf und die Mentalität passen super. In Sattledt ist es immer schwierig zu spielen, da muss man auch mit einem Punkt zufrieden sein, auch wenn es glücklich ist. Jetzt müssen wir uns auf nächste Woche konzentrieren, da haben wir dann das Derby gegen Gmunden, da wird es wieder rund gehen am Platz.“

Die Besten:

Patrick Füreder beziehungsweise Jakob Rudolf Reisz