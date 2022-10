Torspektakel in Bad Schallerbach

Details Samstag, 01. Oktober 2022 09:33

In der 9. Runde der Landesliga West traf am Freitagabend der SV sedda Bad Schallerbach zu Hause auf die Union Peuerbach. Die Gäste aus Peuerbach konnten bisher noch nicht ganz an die starken Leistungen aus dem Frühjahr anschließen und lagen vor der Partie mit erst 6 Punkten auf dem 12. Tabellenplatz. Die Heimischen starteten herausragend und holten aus den ersten 5 Spielen 15 Punkte. Da man aber das Feld in den letzten beiden Spielen als Verlierer verlassen musste, wollte die Renner-Elf in dieser Partie den Turnaround schaffen.

5 Treffer in Halbzeit 1

Bereits in der 9. Minute besorgte Kenan Salo das 1:0 für Bad Schallerbach. Nach einer Kopfballabwehr von Peuerbach schoss Salo aus 18 Metern aufs Tor und der Ball landete genau unter der Latte. Keine 5. Minuten später durften die Heimischen erneut jubeln. Ivica Zelic traf nach einem Stanglpass zum 2:0 und Miliam Guerrib machte nach einem Eckball in der 25. Minute das 3:0.

In der 39. Minute war es abermals Ivica Zelic der traf und so seinen zweiten Treffer an diesem Abend machte. Nach einem Einwurf von der rechten Seite wurde der Ball von Guerrib verlängert und Zelic konnte per Fuß abstauben. In der 41. Minute durften dann auch erstmals die Gäste aus Peuerbach jubeln. Lukas Moser machte per Heber aus rund 35 Metern den 4:1-Anschlusstreffer.

Fröschl traf dreimal in der 2. Halbzeit

Da Alexander Fröschl in Minute 53 und 57 traf, stand es 6:1. Peuerbach konnte in Person von Lukas Moser in der 60. Minute auf 6:2 stellen. Nach einem schönen Schuss vom Strafraumeck, landete der Ball in der langen Ecke. Da aber in Minute 64 Miliam Guerrib auf 7:2 stellte, war der 5 Tore Vorsprung wieder hergestellt. Den Schlusspunkt in dieser Partie setzte in der 70. Minute abermals Alexander Fröschl, der mit einem tollen Schuss nach einer Flanke seinen dritten Treffer machte und den 8:2 Endstand fixierte.

Stimme zum Spiel (Erich Renner, Trainer SV sedda Bad Schallerbach):

„Wir haben jetzt zweimal unglücklich verloren und der Platz war heute schwer bespielbar. Da wir heute von Anfang bis zum Schluss aufs Tor gespielt haben, ist der Sieg auch in der Höhe sehr verdient. Ich bin auch mit der Leistung zufrieden, aber die Gegentore haben mir nicht gepasst.“

Die Besten:

Ralph Scharschinger (IV) Kenan Salo (ZM) Alexander Fröschl (ST)