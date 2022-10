Die Partie der Aufsteiger endete mit einem Unentschieden

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 12:04

In der 9. Runde der Landesliga West gab es am Samstagnachmittag das Aufeinandertreffen der Union Gschwandt und der SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b. Beide Teams sind Liganeulinge, denn während die Heimischen Vizemeister in der Bezirksliga Süd wurden, konnten sich die Gäste über den Meistertitel in der Bezirksliga West freuen. Bisher konnte vor allem St. Marienkirchen voll überzeugen und so lagen sie vor der Partie mit 12 Punkten im Tabellenmittelfeld. Gschwandt hat dagegen erst 4 Punkte einfahren können und lag auf dem vorletzten Platz.

Chancenarme 1. Halbzeit

In der 1. Halbzeit sahen die Zuseher eine durch Taktik geprägte Partie. Beide Mannschaften versuchten ihr Glück mit hohen langen Bällen, wobei beide Teams auch viele eher vermeidbare Fehler machten, wodurch fließende Kombinationen und gute Chancen Mangelware waren. In der 38. Minute musste dann Schiedsrichter Diesenberger nach einem Foulspiel auf den Elfmeterpunkt zeigen. Diese Chance ließ sich Roman Eckmayr nicht entgehen und traf zum 0:1 in die rechte Ecke. Mit diesem Zwischenstand ging es dann auch für die beiden Teams in die Pause.

5 Tore in Halbzeit 2

Gschwandt wollte aktiver in die 2. Halbzeit gehen, dass Tor machten allerdings die Gäste. Die Heimischen konnten einen Ball in der 48. Minute nicht gut klären und das Spielgerät kam zu Dario Kajic, welcher den Ball aus rund 25 Metern volley nahm und wunderschön ins Tor traf. In der 58. Minute hatten dann auch die Heimischen Grund zum Jubeln. Marko Rastovic kam im Sechzehner an den Ball, sein Schuss wurde noch abgefälscht und landete in den Maschen. In Minute 69 fiel durch Janko Sirocic das 2:2 und wieder führte ein abgefälschter Schuss zum Erfolg. Danach nahm Gschwandt das Heft in die Hand und wollte den Sieg. Doch in der 85. Minute verloren die Heimischen im Spielaufbau den Ball und die Gäste schalteten schnell um. Letztendlich kam Anes Sadikovic außerhalb des Sechzehners an den Ball und dieser verwertete zur erneuten Führung. Danach warf Gschwandt alles nach vorne und die Heimischen wurden in der 93. Minute mit dem 3:3 belohnt. Die Gäste konnten in der Defensive nicht gut klären und Daniel Hufnagl schlenzte den Ball in die lange Ecke.

Stimme zum Spiel (Franz Scherpink, Trainer Union Gschwandt):

„Ich bin jetzt noch nicht lange im Amt und in den Spielen wäre sicherlich mehr drinnen gewesen, aufgrund der späten Ausgleichstreffer waren die Unentschieden natürlich auch glücklich. Das Engagement und das Bemühen meiner Mannschaft ist top, aber wir müssen in der Offensive noch besser werden.“

Die Besten:

Pauschalllob Gschwandt