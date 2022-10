Grieskirchen besiegt Andorf im Spitzenspiel

Details Samstag, 08. Oktober 2022 19:43

Zum Spitzenspiel der 10. Runde der Landesliga West kam es am Samstagnachmittag in der DAXL-Arena Andorf. Der FC Andorf traf nämlich auf den SV Pöttinger Grieskirchen. Während die Gäste vor der Partie mit 19 Punkten von der Tabellenspitze lachten, lagen die Heimischen mit 16 Punkten auf Rang 3 knapp dahinter. Somit durften sich die rund 400 Zuseher eine hochklassige Partie erwarten.

Grieskirchen dominiert

Grieskirchen kam gut rein und hatte bereits in der 1. Minute die erste Chance. Leibetseder Matthias wurde am Flügel freigespielt, dieser zog in die Mitte und sein Schuss ging knapp am langen Eck vorbei. Danach hatten die Gäste die Partie im Griff und wurden in der 18. Minute mit der Führung belohnt. Nach einem Angriff über die linke Seite brachte Florian Spitzer den Ball in die Mitte und dann an den 2. Pfosten. Dort musste Andreas König das Spielgerät nur mehr ins leere Tor einschieben. Andorf wurde in der 1. Halbzeit nur durch Philipp Bauer nach einer Freistoßflanke gefährlich, doch sein Kopfball ging über das Tor.

Die Gäste machen im 2. Durchgang alles klar

Die Gäste hatten auch in Hälfte 2 den besseren Start. Spitzer Florian bediente König Andreas, doch dieser vergab vor dem Tor. Nach einem Eckball von der linken Seite von Stadler Thomas konnte Andorfs Bauer den Ball nur mehr ins eigene Tor klären und so stand es nach 58 Minuten 0:2. Keine 2 Minuten später zappelte der Ball erneut im Netz. Nach einer schönen Kombination über die rechte Seite spielte Matthias Leibetseder den Ball in den Rücken der Verteidigung und Jacob Mantesgruber konnte zum 0:3 einschieben. Da Andorf an diesem Tag einfach zu ungefährlich agierte und Grieskirchen den Sieg sicher nach Hause spielte, endete diese Partie mit einem verdienten 0:3- Auswärtssieg der Grieskirchner.

Stimme zum Spiel (Reinhard Furthner, Trainer SV Grieskirchen):

„Wir haben genau gewusst was uns erwartet und waren auch dafür vorbereitet. Meine Jungs haben das Spiel sehr gut angenommen und es war eine sehr souveräne Leistung und ein absolut verdienter Sieg für uns.“

Die Besten:

Pauschalllob Grieskirchen