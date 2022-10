Schalchen gewinnt gegen Bad Wimsbach

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 10:33

In der 10. Runde der Landesliga West traf am Samstagnachmittag der SV HAI Schalchen zu Hause auf den SK Bad Wimsbach. Die Heimischen lagen zwar vor der Partie mit nur 7 Punkten auf Rang 12, jedoch konnte man letzte Woche endlich wieder einen Sieg erobern und wollte in dieser Partie das nächste Erfolgserlebnis feiern. Die Gäste sind bereits seit 5 Spielen sieglos und konnten in diesem Zeitraum lediglich einen Punkt erobern, weshalb man unbedingt den Turnaround schaffen wollte.

Ausgeglichene 1. Halbzeit

Bad Wimsbach erwischte einen perfekten Start, denn mit der ersten Aktion ging man direkt in Führung. Nach einem Steilpass auf Bayram Gas legte dieser den Ball nochmal quer und Florian Schöfbenker konnte ins leere Tor abschließen. Bad Wimsbach war danach gut in der Partie, wobei Schalchen mit langen Bällen hinter die Abwehrkette gefährlich wurde. So ist es auch zum 1:1 in der 11. Minute gekommen. Nach einem langen Ball konnte Lukas Berer einen Abwehrfehler eiskalt ausnutzen und allein vor dem Tor zum 1:1 einschieben. Danach sahen die Zuseher eine ausgeglichene Partie, wobei die Gäste mit etwas mehr Spielanteilen nicht zwingend genug wurden. So ging es dann auch mit einem gerechten Unentschieden in die Pause.

Schalchen holt sich die drei Punkte

Den besseren Start in die 2. Halbzeit erwischten die Heimischen, denn in der 50. Minute durften sie sich über die Führung freuen. Dragos-Alin Dragalina trat einen Freistoß aus rund 20 Metern perfekt und der Ball landete in der Tormannecke. Bad Wimsbach probierte es weiterhin und warf alles nach vorne. Die beste Chance wurde rund um die 84. Minute vergeben. Stockinger nahm den Ball volley und schoss aufs Tor. Sein Schuss wurde von Schalchens Tormann Avramovic pariert und Schöfbenker konnte im Nachschuss auch nicht treffen, da er den liegenden Tormann am Kopf traf. Im direkten Gegenzug machten dann die Heimischen alles klar. Sie spielten einen Konter perfekt fertig und Denis Kujovic konnte dann den Ball im Tor zum 3:1-Endstand versenken.

Stimme zum Spiel (Thomas Plasser, Trainer Bad Wimsbach):

„Wir sind gerade in einer blöden Phase. Ich kann meiner Mannschaft heute keinen Vorwurf machen, wir werfen uns voll rein. Wir haben dann vielleicht zu wenig Torchancen. Wir nehmen die Situation so hin wie sie ist, aber ich bin überzeugt davon, dass wir die Trendwende schaffen werden.“

Der Beste:

Jakob Stockinger (LV)