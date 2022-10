Sattledt bleibt das 4. Spiel in Folge ohne Gegentor und gewinnt gegen Gschwandt

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 11:14

Der ATSV Sattledt traf in der 10. Runde der Landesliga West zu Hause auf die Union Gschwandt. Die Heimischen sind bereits seit 4 Spielen ungeschlagen und konnten neben 2 Unentschieden auch 2 Siege einholen. Die Gäste aus Gschwandt konnten in den letzten beiden Spielen unter dem neuen Trainer Scherpink bisher 2 Unentschieden erobern und wollten in dieser Partie endlich wieder einen vollen Erfolg feiern.

Ausgeglichene 1. Halbzeit

In der 1. Halbzeit sahen die Zuseher eine chancenarme und ausgeglichene Partie. Gschwandt verteidigte gut und tief, wobei Sattledt mit mehr Spielanteilen aber zu ungenau agierte. In der 23. Minute konnten sich dann die Heimischen freuen. Nach einem langen Ball auf Pavlovic, der schön auf Marko Tawdrous weiterleitete, konnte dieser das Spielgerät zur Führung in die kurze Ecke einschießen. Da das Spiel von Taktik geprägt war, ging es dann auch mit dem 1:0 in die Pause.

Sattledt spielt den Sieg nach Hause

Gschwandt attackierte in der 2. Halbzeit früher und stand höher, jedoch kamen auch in der 2. Halbzeit die beiden Teams selten gefährlich vor das Tor. In der 71. Minute musste dann Schiedsrichterin Thieme nach einem Foulspiel auf den Elfmeterpunkt zeigen. Diese Chance ließ sich Semih Gölemez nicht entgehen und verwertete souverän in die linke untere Ecke. Die Gäste probierten noch alles, wodurch die Sattledter mehr Räume und Chancen vorfanden. Da man diese aber nicht nutzen konnte und Gschwandt in der 2. Halbzeit nur einmal gefährlich vor das Tor kam und in dieser Situation an Sattledts Schlussmann Füreder scheiterte, endete dieses Spiel mit einem 2:0 Heimsieg für Sattledt.

Stimme zum Spiel (Robert Lenz, Trainer Sattledt):

„Unsere Defensive zeichnet uns gerade aus, da wir jetzt zum 4. Mal ohne Gegentor blieben. Ich bin zufrieden mit meiner Mannschaft und die Leistungen passen. Natürlich könnte die Punkteausbeute noch besser sein, aber grundsätzlich bin ich auch damit zufrieden.

Die Besten:

Marko Tawdrous (ST); Pauschalllob Sattledt