Gmunden und Esternberg trennen sich 1:1

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 12:14

In der 10. Runde der Landesliga West traf am Samstagnachmittag der SV Gmundner Milch zu Hause auf die Union Esternberg. Die Heimischen zeigten sich zuletzt gut in Form und konnten die letzten beide Spiele gewinnen. Die Esternberger wollten nach 2 Niederlagen in diesem Spiel wieder für ein Erfolgserlebnis sorgen und so war für eine spannende Partie alles bereit.

Offener Schlagabtausch in Hälfte 1

Gmunden kam besser in die Partie und die Heimischen waren auch über das ganze Spiel mit mehr Ballbesitz die spielbestimmende Mannschaft, wobei Esternberg durch Kontersituationen immer wieder gefährlich wurde. In der 8. Minute scheiterte Esternbergs Oliver Krivec aus halbrechter Position an Gmundens Schlussmann Tokic. In der 11. Minute nahm Richard Veverka den Ball nach einem Eckball volley und traf lediglich die Stange, wodurch es beim 0:0 blieb. Esternbergs beste Chance vergab in der 38. Minute Marco Hochholzer, der allein vorm Tor scheiterte. In der 42. Minute war es dann so weit und Andreas Buchroither konnte auf 0:1 stellen. Nach einem schönen Lochpass von Okic kam Buchroither an den Ball und dieser machte im 1 gegen 1 allein vor dem Tor die Führung.

Gmunden dominiert 2. Halbzeit

Im 2. Durchgang war Gmunden sehr dominant und drückte auf den Ausgleich. Cubrelji und Veverka scheiterten zwar noch am Aluminium, in der 64. Minute war es dann so weit und die Heimischen gleichten aus. Nach einem Eckball stand Leon Cubrelji in der Mitte richtig und köpfte zum 1:1 ein. Danach drückte Gmunden auf den Siegtreffer, da Esternberg defensiv gut stand, endete diese Partie aber mit einem 1:1-Unentschieden.

Stimme zum Spiel (Norbert Beham, Sportlicher Leiter Esternberg):

„In Summe sind wir sehr freu, dass wir den Punkt mitnehmen konnten. Es war eine gute kämpferische Leistung und wir hatten auch in der 1. Halbzeit einige Chancen. Für uns ist es sicherlich ein etwas glücklicher Punkt, aber wir sind sehr froh.“

Die Besten:

Lukas Hartinger und Senad Sallaku beziehungsweise Richard Veverka