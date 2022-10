Bad Schallerbach gewinnt das Spitzenspiel

Details Samstag, 15. Oktober 2022 11:43

In der 11. Runde der Landesliga West gab es am Freitagabend das Spitzenspiel zwischen dem SV sedda Bad Schallerbach und dem SK Waizenauer Schärding. Nach zuletzt 2 Niederlagen am Stück konnten sich die Bad Schallerbach letzte Woche beim 8:2 Sieg gegen Peuerbach den Frust von der Seele schießen und wollten auch gegen die starken Schärdinger wieder einen vollen Erfolg einfahren. Die Gäste aus Schärding sind allerdings bereits seit 7 Spielen unbesiegt, wodurch alles für eine hochklassige Partie angerichtet war.

Bad Schallerbach dreht das Spiel

Den besseren Start in die Partie erwischten die Gäste aus Schärding, denn bereits nach 2 Minuten zappelte der Ball im Netz. Nach einem Eckball von der linken Seite stand Michael Ebner in der Mitte richtig und konnte zur Führung einköpfen. Dieser Vorsprung sollte aber nicht lange halten, denn bereits in Minute 9 kamen die Heimischen zum Ausgleich. Nach einer Flanke von Schmidl von der rechten Seite stand Alexander Fröschl in der Mitte richtig und dieser traf zum 1:1 per Kopf. Danach dominierten die Heimischen das Spiel und konnten in der 22. Minute nach einem Eckball in Führung gehen. Stadlbauer brachte den Ball in die Mitte und Miliam Guerrib stellte auf 2:1. Da ein Schuss von Zelic in der 40. Minute knapp über die Latte ging, endete die erste Halbzeit mit einer knappen 2:1-Pausenführung für Bad Schallerbach.

Die Heimischen holen sich 3 Punkte

Den besseren Start in die 2. Halbzeit erwischten die Heimischen, denn in der 47. Minute konnte man die Führung ausbauen. Nach einem Angriff über die linke Seite brachte Florian Maier den Ball in die Mitte. Zelic traf den Ball nicht gut, wodurch das Spielgerät zu Tommy Schmiedl kam. Dieser drückte vom „16ner“ sofort ab und traf zum 3:1. Da beide Teams in der Hintermannschaft sehr kompakt standen, waren danach große Chancen Mangelware, wodurch diese Partie letztendlich mit einem 3:1-Heimerfolg für Bad Schallerbach endete.

Stimme zum Spiel (Erich Renner, Trainer Bad Schallerbach):

„Wir haben heute richtig gut verteidigt und es war eine sehr gute kämpferische Leistung. Bis auf die erste Situation hat man gemerkt, dass wir unbedingt gewinnen wollten. Schärding ist ein richtig guter Gegner, die richtig guten Fußball spielen und dadurch bin ich froh, dass wir gewonnen haben.

Die Besten:

Ralph Scharschinger (IV) und Tommy Schmiedl (ZM)