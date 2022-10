Details Samstag, 22. Oktober 2022 11:25

Am Freitagabend traf der SK Waizenauer Schärding in der 12. Runde der Landesliga West zu Hause auf den SV Pöttinger Grieskirchen. Zugleich ist es auch das Spitzenspiel der Runde, da sich die Schärdinger in den letzten 8 Spielen nur einmal geschlagen geben mussten. Die Gäste dagegen führen bekanntlich die Tabelle mit 25 Punkten vor Bad Schallerbach an. So durften sich die rund 400 Zuseher eine spannende Partie erwarten.

Keine Tore in Halbzeit 1

In den ersten 15 Minuten hatte Grieskirchen das Heft in der Hand und kontrollierte mit viel Ballbesitz das Spielgeschehen. Richtig gefährlich wurde es in der Anfangsphase aber trotzdem nicht. Mit Fortdauer kamen dann auch die Schärdinger besser ins Spiel, wobei die Zuseher eine intensive Partie ohne große Strafraumszenen sahen. So ging es dann auch für die beiden Teams und Schiedsrichter Bauer mit einem 0:0 in die Pause.

Punkteteilung im Spitzenspiel

Den besseren Start in die 2. Hälfte erwischten die Gäste aus Grieskirchen, denn in der 48. Minute konnte man über die Führung jubeln. Die Grieskirchner konnten den Ball auf der linken Seite erobern und spielten einen schönen Diagonalball auf die andere Seite auf Spitzer Florian. Da sich der Schärdinger Verteidiger verschätze, stand Spitzer plötzlich allein vor dem Tor und verwertete souverän zur Führung. Schärding zeigte sich davon aber nicht beirrt und wurde gefährlicher. Peric und Schrank vergaben aus aussichtsreicher Position und da Daniel Bares nach einem Stanglpass aus rund 8 Metern den Ball nicht im Tor unterbringen konnte, blieb es vorerst bei der Gästeführung. In der 75. Minute wurden dann aber die Heimischen mit dem Ausgleich belohnt. Nach einer Flanke vom linken Halbraum hinter die Abwehr nahm Daniel Bares den Ball volley und verwertete in die kurze Ecke zum 1:1. Schärding wollte nun den „Heimdreier“ und probierte in den Schlussminuten über die Seiten gefährlich zu werden. Da aber weitere Möglichkeiten vergeben wurden, endete das Spitzenspiel der Runde mit einem 1:1.

Stimme zum Spiel (Bernhard Straif, Trainer SK Schärding):

„Wenn man gegen den Tabellenführer spielt, muss man natürlich auch mit einem Punkt zufrieden sein, aber aufgrund der 2. Halbzeit wäre vielleicht sogar ein Sieg möglich gewesen.“

Die Besten:

Karl Freihaut (IV) und Daniel Bares (ST)