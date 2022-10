Gmunden siegt 3:0 gegen Pettenbach

Details Samstag, 22. Oktober 2022 11:43

Der SV Gmundner Milch traf am Freitagabend in der 12. Runde der Landesliga West zu Hause auf die Union Pettenbach. Während die Gäste aus Pettenbach vor der Partie mit 18 Punkten auf Rang 4 lagen, konnten die Heimischen bisher 14 Punkte ergattern. Da die Abstände in der sehr ausgeglichenen Landesliga West sehr knapp sind, wollten beide Teams durch einen Sieg einen Schritt nach vorne in der Tabelle machen.

Doppelschlag ebnet den Weg für Gmunden

Beide Teams starteten gut und motiviert in die Partie, wodurch die Zuseher eine qualitativ hochwertige Partie sahen. In der 13. Minute durften dann die Heimischen über die Führung jubeln. Nach einer schönen Kombination über die rechte Seite brachte Veverka den Ball in die Tiefe auf Yoshida. Dieser flankte in die Mitte, wo Fabian Riegler auf der 2. Stange nur mehr den Fuß hinstellen musste und zum 1:0 einschob. Keine 2 Minuten später zappelte der Ball erneut im Netz. Wieder war es eine Kombination über die rechte Seite, gefolgt von einem schönen Diagonalball nach vorne. Yoshida legte in die Mitte auf Riegler quer, der dann aus rund 5 Metern das 2:0 machte. Pettenbach gab sich allerdings nicht auf und zeigte eine beherzte und kämpferische Leistung. Da aber Gmunden gut dagegen hielt, fielen keine Treffer mehr und des ging mit einer 2:0-Führung in die Pause.

Riegler macht den Hattrick perfekt

In der 2. Halbzeit sahen die Zuseher eine ausgeglichene Partie, wobei die Pettenbacher zwar sehr bemüht aber in der Offensive zu harmlos waren. In der 64. Minute sorgte dann Fabian Riegler mit seinem dritten Treffer für die Entscheidung. Yoshida schoss einen Freistoß von der linken Seite in die Mauer, Veverka brachte den Abpraller per Fallrückzieher in die Mitte und Riegler konnte zum 3:0 abstauben. Pettenbach gab sich zwar nicht auf, doch die Heimischen brachten den Sieg sicher nach Hause.

Stimme zum Spiel (Kiril Penchev Chokchev, Trainer SV Gmundner Milch):

„Es war eine gute Leistung und wir haben eine gute Reaktion auf unsere Niederlage letzte Woche gezeigt. Daher bin ich auch zufrieden und froh, dass wir gewonnen haben.“

Die Besten:

Fabian Riegler; Pauschalllob Gmunden