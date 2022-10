Bad Schallerbach gewinnt das Derby und ist neuer Tabellenführer

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 09:16

Am Samstagnachmittag kam es in der 12. Runde der Landesliga West zum Derby zwischen der SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b und dem SV sedda Bad Schallerbach. Unter der Woche konnten die Gäste ihr Nachtragsspiel der 3. Runde gegen die Union Schlierbach mit 2:1 gewinnen und lagen somit nur mehr einen Punkt hinter Leader Grieskirchen auf Platz 2 in der Tabelle. Die Heimischen hatten am letzten Wochenende spielfrei und wollten mit ausgeruhten Spielern am heimischen Platz 3 Punkte einfahren.

Guter Start ebnet den Weg für die Gäste

Den besseren Start in die Partie erwischten die Gäste, denn bereits nach 4 Minuten konnte man das 0:1 erzielen. St. Marienkirchen machte einen Fehler im eigenen Spielaufbau und der Ball kam über Umwege zu Raphael Hofstätter. Dieser nahm sich das Spielgerät nochmals an und schloss knapp außerhalb des Strafraums überlegt in die lange Ecke ab. In der 6. Minute konnten die Gäste die Führung ausbauen. Maier Florian mit einem klugen Diagonalball auf den aufgerückten Valentin Frank und dieser brachte den Ball in die Mitte. Dort musste Miliam Guerrib nur mehr den Fuß hinstellen und es stand 0:2. Danach kontrollierte Bad Schallerbach das Spielgeschehen, doch die Heimischen kamen in der 23. Minute zurück. Alexander Mauthner schoss einen Freistoß aus der eigenen Hälfte nach vorne und der Ball ging an allen Spielern vorbei ins Tor. Da Zelic in der 35. Minute nach einem Freistoß von Stadlbauer knapp über die Latte köpfte, ging es mit einem 1:2 in die Pause.

Bad Schallerbach holt sich den Derbysieg

In der 53. Minute konnte Bad Schallerbach in Person von Florian Maier das 1:3 erzielen. Stadlbauer brachte einen Freistoß von der rechten Seite in die Mitte und Maier köpfte den Ball über den Tormann in die Maschen. In der 64. Minute war es abermals eine Standardsituation, welche die Gäste eiskalt ausnutzen konnten. Dieses Mal brachte Stadlbauer einen Eckball in die Mitte und Miliam Guerrib schloss per Kopf zum 1:4 ab. Danach war das Tempo niedriger, wobei die Gäste die Führung auch noch ausbauen hätten können. Für den Schlusspunkt in dieser Partie sorgte in der 93. Minute Roman Eckmayr. Er verwertete einen Freistoß aus knapp 20 Metern flach in die lange Ecke zum 2:4-Endstand.

Stimme zum Spiel (Erich Renner, Trainer Bad Schallerbach):

„Wir haben richtig gut in die Partie gefunden und wollten unbedingt gewinnen. Die Mannschaft war sehr fokussiert und die frühe Führung hat uns sicher in die Karten gespielt, wodurch auch der Sieg nie richtig gefährdet war.“

Die Besten:

Valentin Frank (IV), Alexander Fröschl (ST) und Pauschalllob Bad Schallerbach