Gschwandt setzt sich gegen Schlierbach durch

Details Montag, 24. Oktober 2022 09:32

In der 12. Runde gab es am Sonntagnachmittag das Kellerduell in der Landesliga West. Denn die Union Schlierbach traf zu Hause auf die Union Gschwandt. Während die Heimischen mit erst einem Punkt aus 9 Spielen am Tabellenende lagen, konnten die Gäste unter dem neuen Trainer Scherpink in den letzten 4 Spielen zumindest 5 Punkte erobern und liegen mit insgesamt 8 Punkten auf Rang 13. Somit mussten beide Teams unbedingt gewinnen, um den Anschluss in der Tabelle nicht zu verlieren.

Ramakic Treffer macht den Unterschied

Gschwandt startete sehr gut in die Partie und konnte bereits in Minute 7 in Führung gehen. Nach einem Ball in die Tiefe lief Tarik Ramakic auf das Tor zu und überlupfte den herauseilenden Tormann zur Führung. Gschwandt wirkte durch den Treffer beruhigt und sicherer im Spielaufbau. Schlierbach kam in der ersten Halbzeit zwar immer wieder nach vorne, doch man agierte an diesem Tag einfach zu ungenau. Da die Gäste in der 40. Minute nach einem Eckball zweimal im Nachschuss scheiterten, ging es mit einem 0:1 in die Pause.

Gschwandt sichert sich 3 Punkte

Unmittelbar nach der Pause wurde Ramakic vor dem Tor freigespielt, doch dieser machte nicht das 2:0, da er an Schlierbachs Schlussmann Pramberger scheiterte. In der 60. Minute konnten dann die Gäste die Führung ausbauen. Nach einem Angriff über die Seite kam der Ball scharf in die Mitte und Simon Weiss konnte nur mehr ins eigene Tor klären. In der 65. Minute sorgte Stefan Tiefenthaler für die Entscheidung. Er wurde auf die Reise geschickt und behielt im 1 gegen 1 vor dem Tor die Oberhand und erzielte das 3:0. Danach war die Partie eigentlich entschieden und Gschwandt spielte den Sieg trocken nach Hause. Schlierbach war an diesem Tag einfach in der Offensive zu ungefährlich und machte zu wenig aus ihren Angriffen.

Stimme zum Spiel (Franz Scherpink, Trainer Union Gschwandt):

„Wir wussten, dass Schlierbach in den letzten Wochen sehr gut gespielt hat und es oft sehr knapp war, weshalb wir auch gewarnt waren. Meine Mannschaft hat es gut umgesetzt und war sehr fokussiert. Wir haben unter mir in 5 Spielen 8 Punkte geholt, da bin ich mit der Punkteausbeute zufrieden.

Die Besten:

Damir Gavric (TW), Pauschalllob Gschwandt