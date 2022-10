Nullnummer im Derby zwischen Pettenbach und Schlierbach

Details Samstag, 29. Oktober 2022 12:13

Am Freitagabend traf die Union Pettenbach in der 13. Runde der Landesliga West zu Hause auf die Union Schlierbach. Die Gäste aus Schlierbach konnten am Nationalfeiertag im Nachtragsspiel der 6. Runde die Union Peuerbach mit 5:3 schlagen und somit den langersehnten ersten Sieg in der Landesliga West feiern. Die Heimischen hatten zuletzt auch Probleme und wollten mit einem Sieg wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.

Großchancen auf beiden Seiten

Pettenbach startete gut rein und hatte nach rund 15 Minuten die erste richtig gute Chance. Olivotto wurde in die Tiefe geschickt, lief allein auf das Tor zu und überlupfte den herauseilenden Tormann, doch sein Heber ging über das Tor. Schlierbach fand dann besser ins Spiel und hatte nach rund 30 Minuten durch Winter Manuel die Chance auf die Führung. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite schoss Winter den Ball aus rund 4 Metern aber über das Tor. Danach verlief die Partie ausgeglichen, wodurch es mit dem 0:0 in die Pause ging.

Keine Tore in Halbzeit 2

In der 2. Halbzeit fanden die Pettenbacher durch Atanasov zwei Abschlüsse knapp außerhalb der 16ners vor. Doch auch Schlierbach hätte durch Rettenbacher, der 8 Meter vor dem Tor den Ball nicht traf, die Führung erzielen können. Danach gab es nur mehr Halbchancen auf beiden Seiten. Durch die 850 Zuseher kam richtig gute Derbystimmung auf und am Platz gab es eine kampfbetone Partie mit guten spielerischen Kombinationen auf beiden Seiten. Da keine Tore fallen wollten, endete die Partie mit einem 0:0.

Stimme zum Spiel (Falko Feichtl, Trainer Union Schlierbach):

„Wie schon öfter in der Saison haben wir es sehr gut gemacht und endlich auch einen Punkt aus der Partie mitgenommen. Mit der Leistung bin ich prinzipiell zufrieden, da wir auch jetzt 3 Spiele innerhalb von 5 Tagen hatten.

Die Besten:

Pauschalllob Schlierbach