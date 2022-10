Andorf gewinnt in Esternberg

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 09:29

Am Samstagnachmittag traf die Union Esternberg in der 11. Runde der Landesliga West zu Hause auf den FC Andorf. Während die Gäste mit einem vollen Erfolg den Rückstand auf das Führungsduo der Liga verkürzen wollten, wollten die Heimischen den Vorsprung auf das Tabellenende vergrößern.

Chancenarme 1. Halbzeit

Beide Teams zeigten an diesem Tag wohl nicht ihre beste Leistung. Andorf kontrollierte zwar das Spielgeschehen, doch große Chancen gab es nicht im ersten Durchgang. Die Gäste kamen oft über rechts, doch der letzte Pass viel zu ungenau aus, wodurch es dann auch mit einem 0:0 für die beiden Teams und Schiedsrichter Bauer in die Pause ging.

Andorf sichert sich 3 Punkte

In der 57. Minute konnten dann die Gäste durch Philipp Bauer in Führung gehen. Nach einem Eckball von der rechten Seite machte die Hintermannschaft von Esternberg keine gute Figur, denn Bauer konnte unbedrängt zum 0:1 einköpfen. Da Georg Götzendorfer in der 58. Minute die Gelb/Rote Karte sah, mussten die Heimischen die letzten 30 Minuten in Unterzahl dem Rückstand hinterherlaufen. In der 67. Minute durften abermals die Gäste jubeln. Lukas Zikeli zog an der Grundlinie in die Mitte und bediente Sebastian Witzeneder im Rückraum. Dieser konnte aus rund 11 Metern zum 0:2 einschieben. Esternberg probierte zwar alles, doch sie waren an diesem Tag zu ungefährlich. Für den Schlusspunkt sorgte in der 81.Minute Edin Ibrahimovic. Moritz Kittl tankte sich auf der linken Seite durch und spielte einen Stanglpass in die Mitte. Ibrahimovic musste nur mehr den Fuß hinhalten und drückte den Ball über die Linie. Die Andorfer nutzten an diesem Nachmittag praktisch jede Chance und gewinnen mit 0:3.

Stimme zum Spiel (Josef Hamedinger, Trainer FC Andorf):

„Wir sind sehr glücklich, dass wir den Sieg geholt haben und dass wir auch vorne dabei bleiben, wobei das Niveau des Spiels nicht richtig gut war und wir sicher auch schon besser gespielt haben. Für uns ist es einfach auch sehr gut, dass wir eine gute Ersatzbank haben, da wir damit immer wieder noch gute Impulse wie auch beim 3. Tor setzen können.“

Die Besten:

Pauschalllob Andorf