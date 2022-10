Derbysieg für Bad Schallerbach! Die Heimischen bauen die Tabellenführung aus

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 13:52

Am Samstagnachmittag gab es in der 13. Runde der Landesliga West das Spitzenspiel zwischen dem SV sedda Bad Schallerbach und dem SV Pöttinger Grieskirchen. Während die Gäste aus Grieskirchen mit bisher 26 Punkten vor der Partie auf Rang 2 lagen, führten die Heimischen die Liga mit 27 Punkten an. Somit war für ein hochklassiges und spannendes Derby alles angerichtet.

Nullnummer zur Pause

Die rund 600 Zuseher sahen von Beginn an ein schnelles und gutes Spiel, wobei es wenige Torraumszenen, auch bedingt durch den tiefen Boden, gab. In der 25. Minute legte Raphael Hofstätter auf Alexander Fröschl ab und Bad Schallerbachs Stürmer traf nur die Stange. In der 38. Minute konnten die Heimischen das erste Mal jubeln. Doch der Treffer von Valentin Frank zählte aufgrund einer Abseitsstellung nicht. Grieskirchen zeigte offensiv sehr wenig, einzig eine abgerissene Flanke musste pariert werden und ein Freistoß ging knapp neben das Tor.

Bad Schallerbach holt sich den Derbysieg

In der 47. Minute zappelte dann der Ball erneut im Netz und dieses Mal zählte der Treffer. Nach einem Angriff über die rechte Seite brachte Stadlbauer den Ball zur Mitte. Alexander Fröschl nahm sich das Spielgerät mit dem Rücken zum Tor an und schloss aus der Drehung zur Führung für die Heimischen ab. Danach bestimmte Bad Schallerbach das Spielgesehen und Mayer Lukas und Raphael Hofstätter vergaben weitere gute Möglichkeiten. In der 81. Minute konnte Raphael Hofstätter die Führung ausbauen. Nach einem Hohen Ball über die hochstehende Abwehr der Gäste lief Alexander Fröschl allein auf das Tor zu. Er scheiterte zunächst an der Stange, doch den Abpraller konnte Hofstätter zum 2:0 verwerten. Für den Schlusspunkt in dieser Partie sorgte abermals Hofstätter. Er konnte den Ball von Gäste Goalie Hartl rund 20 Meter vor dem Tor abfangen und vollendete zum 3:0-Endstand ins leere Tor. Weil Miliam Guerrib an der Stange scheiterte und Grieskirchen offensiv zu harmlos agierte, endete diese Partie mit einem 3:0-Derbysieg für Bad Schallerbach.

Stimme zum Spiel (Erich Renner, Trainer Bad Schallerbach):

„Wir haben jetzt in 2 Wochen einen 4 Punkte Rückstand in einen 4 Punkte Vorsprung verwandelt, und den wollen wir natürlich nicht mehr aus der Hand geben. Wir wussten wie wichtig das Spiel ist und die Mannschaft hat dementsprechend auch agiert.

Die Besten:

Valentin Frank, Florian Maier, Ralph Scharschinger und Tommy Schmidl