3:0! ATSV Sattledt lässt Schlusslicht keine Chance

Details Samstag, 04. März 2023 19:21

Zum Rückrundenauftakt der Landesliga West kam es zum Kräftemessen zwischen dem ATSV Bamminger Sattledt und der Union Schlierbach. Im Duell zwischen dem Tabellensiebenten und dem Schlusslicht war die Heimelf von Coach Robert Lenz klar zu favorisieren, zumal der ATSV im Hinspiel einen 3:1-Auswärtserfolg feiern konnte. Die Sattledter taten sich am Samstagnachmittag in den ersten 45 Minuten aufgrund der schwierigen Platzverhältnisse schwer, konnten in Halbzeit zwei ihrer Favoritenrolle aber gerecht werden und am Ende einen klaren 3:0-Erfolg feiern. Während die Lenz-Elf nach zwei Pleiten zum Herbstausklang im ersten Match des neuen Jahres wieder in die Spur fand, musste der Nachzügler im achten Auswärtsspiel die siebente Niederlage einstecken.

Lenz-Elf kann Chancen nicht verwerten

In der Voralpenkreuzarena erarbeiteten sich die Sattledter von Beginn an ein klares Übergewicht, der Favorit hatte zunächst aber nicht nur mit dem starken Wind, sondern auch mit dem holprigen Boden zu kämpfen. Die Zuschauer bekamen in der Fastenzeit keinen fußballerischen Leckerbissen serviert, jedoch die eine oder andere ATSV-Chance zu sehen. Während Marco Tawdrous die Kugel aus kurzer Distanz über die Latte knallte, scheiterte Kemal Elgit nach einer Ecke und einem Gestochere an Gästegoalie Moritz Prenninger. Bei der besten Sattledter Chance konnte Union-Keeper Prenninger seinen Kasten abermals sauberhalten und blieb im Duell mit Michael Schimpelsberger Sieger. Somit ging es nach 45 Minuten torlos in die Kabinen.

Tawdrous bringt Hausherren in Front - Gölemez sorgt per Elfmeter für die Vorentscheidung

Die Schlierbacher Hoffnungen auf einen Punktgewinn lösten sich kurz nach der Pause in Luft auf. Drei Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Alesi führte Filip Kajic einen Corner aus, ehe Tawdrous das Leder aus kurzer Distanz versenkte. Mit der Führung im Rücken ließ der Favorit nichts anbrennen. Der ATSV hatte Spiel und Gegner fest im Griff und erzwang in Minute 63 die Vorentscheidung. Der durchbrechende Semih Gölemez konnte im Schlierbacher Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden - der 31-jährige Offensivspieler, der seit zwei Jahren das ATSV-Trikot trägt, schnappte sich den Ball und verwandelte den fälligen Elfmeter.

Ex-Profi setzt Schlusspunkt

Die Lenz-Elf hatte die drei Punkte in der Tasche und ließ sich die Butter nicht vom Brot nehmen. Einem Ex-Profi blieb es vorbehalten, den Schlusspunkt zu setzen. Marek Szotkowski, der in der letzten Saison bei Erstligist Vienna aktiv war und im Herbst das Trikot von Regionalligist Mauerwerk getragen hatte, während der Hinrunde aber zu seinem Stammverein aus Zizkov, aktueller Tabellenführer der dritten tschechischen liga, zurückgekehrt und im Winter nach Sattledt gewechselt war, scheiterte zunächst am glänzend reagierenden Prenninger im Union-Tor. Im zweiten Versuch war der 26-Jährige Stürmer aber erfolgreich und fixierte den 3:0-Sieg des ATSV Sattledt.

Robert Lenz, Trainer ATSV Sattledt:

"Wir haben von Beginn an das Spiel bestimmt und auch die eine oder andere Chance kreiert, auf einer Blumenwiese ist es aber nicht einfach, spielerische Akzente zu setzen. Nach der Pause haben wir den Druck erhöht, waren wesentlich aggressiver, haben dann auch die Tore gemacht und konnten einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg feiern. In einer gelungenen Vorbereitung, mit starken Leistungen in den Testspielen, haben wir eine Schritt nach vorne gemacht und freuen uns, dass wir den Rückrundenauftakt erfolgreich gestalten konnten".

Die Besten:

ATSV Sattledt: Filip Kajic (ZM) und Marek Szotkowski (ST)

