SK Schärding dreht Match in Gschwandt und nimmt Revanche für Heimpleite im Hinspiel

Details Sonntag, 05. März 2023 10:41

Zum Rückrundenauftakt der Landesliga West kam es in der Begegnung zwischen der Union Unis Gschwandt und dem SK Waizenauer Schärding zu einem vermeintlich ungleichen Kräftemessen, waren im Duell zwischen dem Drittletzten der Tabelle und dem Viertplatzierten die Rollen klar verteilt. Doch die Gäste aus dem Innviertel waren gewarnt, zumal der Aufsteiger im Hinspiel, in seiner ersten Landesligapartie der Vereinsgeschichte, einen sensationellen 1:0-Auswärtssieg feiern konnte. Die Gschwandter gingen auch am Samstagnachmittag in Führung, konnten den Vorsprung dieses Mal aber nicht behaupten. In der zweiten Halbzeit drehte der Favorit das Match, behielt am Ende mit 3:1 die Oberhand, feierte seinen achten Saisonsieg und blieb im fünften Spiel in Folge ungeschlagen. Die Union hingegen rutschte nach der fünften Heimniederlage auf den vorletzten Tabellenplatz und weiß nur noch den Mit-Aufsteiger aus Schlierbach hinter sich.

Neuerwerbung bringt Außenseiter in Führung

Rund 150 Besucher bekamen ein intensives und kampfbetontes Match zu sehen. Obwohl beide Mannschaften mit dem holprigen Platz ihre Probleme hatten, war den Teams deutlich anzumerken, den Rückrundenauftakt erfolgreich gestalten zu wollen. Coach Franz Scherpink hatte den Außenseiter gut eingestellt, trat die Union überaus engagiert auf und begegnete dem Favoriten auf Augenhöhe. Nach rund einer halben Stunde durften die heimischen Fans den ersten Treffer im neuen Fußballjahr bejubeln. Die Scherpink-Elf fuhr einen schnellen Konter, den der 22-jährige Leos Vozihnoj, der im Winter von OÖ-Ligist Pregarten zur Union gewechselt war, erfolgreich abschloss. Die Schärdinger ließen sich davon nicht beirren, konnten die eine oder andere Chance aber nicht nutzen. Kurz vor der Pause hatten die Mannen von Trainer Bernhard Straif Pech, als nach einem Gestochere der Ball an die Stange klatschte. Wenig später ging es mit einer knappen Führung des Außenseiters in die Kabinen.

Straif-Elf gleicht aus

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Heiduck lauerten die Hausherren auf Konter und hatten in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs auch die Chance zur Vorentscheidung. Als Gästegoalie Andreas Michl zu weit vor seinem Kasten stand, fand der letzte Ball der Scherpink-Elf aber keinen Abnehmer. Nach einer Stunde schlug der SKS aus dem erarbeiteten Übergewicht Kapital. Linksverteidiger Laszlo Safar führte einen seiner stets gefährlichen Standards aus. Nach einer Ecke konnten die Hausherren die Situation nicht entscheidend bereinigen, ehe Marcel Lenzbauer den zweiten Ball versenkte. Nach dem Ausgleich verzeichnete die Straif-Elf mehr Spielanteile und gab sich mit einem Punkt nicht zufrieden.

Lenzbauer schnürt Doppelpack

In Minute 72 kippte die Partie, brachte Schärdings Torjäger den Favoriten auf die Siegerstraße. Daniel Bares wusste einen Ballverlust im Spielaufbau der Union zu nutzen, stellte der 24-jährige Tscheche mit seinem elften Saisontreffer auf 1:2. Nach dem zweiten Gegentor stemmten sich die Hausherren gegen die drohende Niederlage, die Gschwandter konnten im Finish aber keine Torgefahr erzeugen. Kurz vor Schluss machte der SKS den Deckel drauf - nach einem individuellen Fehler der Heimischen war es abermals Lenzbauer, der den 3:1-Erfolg der Straif-Elf besiegelte.

Franz Scherpink, Trainer Union Gschwandt:

"Nach einer gelungenen Vorbereitung hat meine Mannschaft in der ersten Halbzeit eine starke Leistung abgeliefert, es jedoch verabsäumt, die große Chance auf das 2:0 zu nutzen. Demzufolge trauern wir ein wenig einem möglichen Punktgewinn nach, wenngleich die Schärdinger in Summe mehr vom Spiel hatten und aufgrund der zweiten Halbzeit auch verdient gewonnen haben. Wir wissen, dass wir in einem beinharten Abstiegskampf stecken, glauben aber an die Chance auf den Klassenerhalt."

Die Besten:

Union Gschwandt: Janko Sirocic (ZM) und Zvonimir Sirocic (IV)

SK Schärding: Daniel Bares (ST) und Laszlo Safar (LV)

