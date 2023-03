4:0-Auswärtssieg! Plasser-Elf setzt Erfolgsserie in Wallern fort

Details Sonntag, 05. März 2023 12:51

Zum Rückrundenauftakt der Landesliga West trafen in der Begegnung zwischen der SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b und dem SK Bad Wimsbach der Zehntplatzierte und der Tabellensechste aufeinander. Nach einer 0:5-Klatsche im Hinspiel geriet die zweite Mannschaft des OÖ-Ligisten auch auf dem heimischen Kunstrasen unter die Räder und musste sich mit 0:4 erneut klar geschlagen geben. Die Mannen von Trainer Thomas Plasser hingegen setzten - nach drei Siegen zum Herbstausklang - ihren guten Lauf im neuen Jahr fort und sind nach dem vierten "Dreier" in Serie am Sprung ins obere Tabellendrittel. Die Spielgemeinschaft muss nach der fünften Heimpleite in der Tabelle aber weiterhin nach unten schauen.

Bad Wimsbacher Doppelschlag

Rund 150 Besucher bekamen am Kunstrasen in Wallern tiefstehende Hausherren zu sehen. Der SKW nahm von Beginn an das Heft in die Hand und verzeichnete viel Ballbesitz, agierte zunächst aber nicht zwingend. Nach 25 Minuten wussten die Gäste ihre erste Chance zu nutzen, als Michael Hochreiter, Neuerwerbung aus Vöcklamarkt, sich auf der linken Seite energisch durchsetzte, einen Stanglpass schlug und Florian Schöfbenker den Ball nur noch ins leere Tor schieben musste. 180 Sekunden später schlug es im SPG-Kasten schon wieder ein. Die Grün-Weißen starteten auf der rechten Seite einen Angriff und fanden eine Mehrfach-Chance vor. Nach einem Gestochere konnten die Heimischen das Leder zunächst von der Linie kratzen, ehe Florian Danner die Kugel versenkte. Nach diesem Doppelschlag hatte die Plasser-Elf Spiel und Gegner fest im Griff und brachte die komfortable 2:0-Führung in die Pause.

Plasser-Elf legt in der Schlussphase zwei Tore nach

Die Heimelf von Coach Werner Topf kehrte entschlossen auf den Platz zurück und wusste nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Wenigwieser zu gefallen. In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit bestimmte die Spielgemeinschaft das Geschehen, in der besten Phase der Heimischen fehlte der Offensive jedoch die nötige Durchschlagskraft. Nach rund einer Stunde befreite sich der SKW von der Umklammerung und setzte fortan die Akzente. Der Tabellensechste spielte nun zielstrebig nach vorne und kreierte einige Chancen, scheiterte zumeist jedoch am ausgezeichneten SPG-Schlussmann Daniel Zach. Einmal war der Goalie schon geschlagen, Danner traf aber nur die Stange. Am Beginn der Schlussviertelstunde war die Messe dann aber endgültig gelesen, als der eingewechselte Alexander Moser einen Stanglpass des überragenden Schöfbenker verwertete. Kurz vor Schluss durfte sich auch die Bad Wimsbacher Neuerwerbung als Torschütze feiern lassen - nach erneuter Vorarbeit von Schöfbenker besiegelte Hochreiter den 0:4-Endstand.

Thomas Plasser, Trainer SK Bad Wimsbach:

"Wir konnten einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg feiern und nach dem erfolgreichen Herbstausklang auch ausgezeichnet in die Rückrunde starten. Es war ein souveräner und ordentlicher Auftritt meiner Mannschaft und können uns nun in der Tabelle nach oben orientieren".

Die Besten:

SK Bad Wimsbach: Florian Schöfbenker (ZOM) und Martin Plasser (ZDM)

