St. Marienkirchen/Wallern 1b und Peuerbach teilen die Punkte

In der 18. Runde der Landesliga West empfing die SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b die Union Peuerbach. Im Hinspiel konnte sich St. Marienkirchen/Wallern mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen Peurbach durchsetzen, dieses Mal fand die Partie keinen Sieger. Das Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden. Ein Ergebnis mit dem der Trainer der Heimmannschaft, Werner Topf, gut leben kann.

St. Marienkirchen/Wallern erwischt den besseren Start

Die Hausherren kommen gut in die Partie rein und können bereits in der 11. Minute dank Michael Streif in Führung. Danach hätte man die Führung fast noch ausbauen können als man den Ball an die Stange knallte. Danach sind es aber die Gäste aus Peuerbach die den Ball im Tor unterbringen können, in der 29. Minute gleicht Vedran Mesec für sein Team aus. Bis zur Halbzeit ist die Partie relativ ausgeglichen, gute Chancen sind Mangelware und so geht is mit einem gerechten 1:1 in die Kabinen.

Peuerbach kommt deutlich besser aus der Kabine

Nach dem Seitenwechsel sind die Gäste die bessere Mannschaft, können sich für ihre Leistung aber nicht belohnen. Auch die Gastgeber kommen noch zu einigen Chancen in der Schlussphase, können aber ebenfalls keinen Nutzen daraus ziehen und so endet die Partei mit einem verdienten 1:1. Der Trainer der Heimmannschaft kann sich darüber nicht beschweren, wie er Ligaportal erzählt.

Stimmen zum Spiel

Werner Topf, Trainer von SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b:

"Wir sind gut in die Partie reingekommen und waren eigentlich von Anfang an präsent. Der Pausenstand war gerecht. In der zweiten Halbzeit war Peuerbach die bestimmende Mannschaft, aber auch wir haben uns noch einige Chancen erspielen können. Deshalb können wir mit dem Ergebnis auch sehr gut leben."

