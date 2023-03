Nach Blitzstart: Andorf gewinnt in Sattledt

Details Samstag, 18. März 2023 20:27

In der 18. Runde der Landesliga West hatte der ATSV Bamminger Sattledt den FC Illumina Andorf zu Gast. Besonders für die Gäste war dies ein wichtiges Spiel, will man doch unbedingt noch weiter im Titelrennen mitmischen. Während man sich im Hinspiel mit einem torlosen Remis trennen musste, gab es diesmal einige Treffer zur bestauen. Der FC Andorf gewinnt das Spiel mit 3:1 und bleibt somit der erste Verfolger der Titelkanditaten Schallerbach und Grieskirchen.

Erstes Tor nach 10 Sekunden

Da mussten die Zuseher in Sattledt nicht lange auf den ersten Treffer warten. Nach dem Anstoß schlagen die Gäste einen langen Ball nach vorne und können diesen auch gleich verwerten, nach gerade einmal 10 Sekunden erzielt Ivan Grabovac das 1:0 für Andorf. Für die Mannschaft von Josef Hamedinger ist das aber kein Grund sich auszuruhen. Die Andorfer haben das Spiel fest im Griff und kommen zu weiteren Chancen. In der 24. Minute ist es erneut Grabovac der das völlig verdiente 2:0 für die Gäste erzielt. Andorf verpasst es dann allerdings für die vorzeitige Entscheidung zu sorgen und somit geht es mit einem 2:0 aus Sicht der Gäste in die Kabine.

Sattledt macht es nochmal spannend

Mit zunehmender Dauer des Spiels tun sich die Gäste mit den widrigen Platzverhältnissen schwer. Die Entscheidung will auch weiterhin nicht gelingen und in der 67. Spielminute können die Hausherren sogar per Elfmeter den Anschlusstreffer erzielen. Damit kommt noch einmal Spannung auf, die allerdings nicht lange anhält. In der 71. Spielminute sorgt Edin Ibrahomivic mit seinem Treffer zum 1:3 für die Entscheidung in diesem Spiel. Nach diesem Tor übernimmt Andorf wieder die Kontrolle über das Spiel und bringt das Ergebnis souverän über die Zeit. Der FC Andorf gewinnt völlig verdient mit 3:1 gegen den ATSV Sattledt.

Stimmen zum Spiel

Josef Hamedinger, Trainer vom FC Andorf:

"Wir sind gut in das Spiel gekommen mit diesem frühen Tor. Danach haben wir uns noch mehr Chancen erspielt und auch das zweite Tor gemacht. Wenn du vor der Halbzeit noch das 3:0 erzielst dann ist die Sache klar, aber durch den Elfmeter wurde es noch einmal spannend. Nach dem 3:1 haben wir das Spiel aber wieder kontrolliert. Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Unser Edin Imbrahimovic hat heute mit seinem Tor wahrscheinlich den Durchbruch geschafft. Das einzig Negative ist die Verletzung von unserem Spielmacher Mario Illibauer, der sich vermutlich an der Schulter verletzt hat. Wir wissen noch nicht wie lange er ausfallen wird."

