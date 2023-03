Grieskirchen feiert ungefährdeten Sieg in Pettenbach

Details Sonntag, 19. März 2023 10:43

In der 18. Runde der Landesliga West empfing die Union Sparkasse Pettenbach den Tabellenzweiten SV Pöttinger Grieskirchen. Ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Während Pettenbach möglichst wenig mit dem Abstiegskampf zu tun haben möchte, wollen die Grieskirchner weiterhin am Tabellenführer Bad Schallerbach dranbleiben. Im Hinspiel konnte sich Pettenbach ein 0:0 gegen Grieskirchen erkämpfen, dieses Mal musste man sich mit 1:3 geschlagen geben. Der Sieg war für Grieskirchen nie wirklich in Gefahr und somit bleibt man weiterhin der erste Verfolger des Tabellenführers.

Grieskirchen ist gut auf den Gegner eingestellt

Die Mannschaft von Trainer Reinhard Furthner ist von der ersten Sekunde an voll da und attackiert den Gegner wo es nur geht, womit Pettenbach oft nichts anderes übrig bleibt als lange Bälle nach vorne zu schlagen. Dieses frühe Attackieren wird auch gleich in der 6. Minute belohnt. Die Gäste erobern auf dem Flügel den Ball und der Ball kommt von der Seite in den Strafraum, wo Klaus Kapl lauert und den Pass zur 1:0-Führung verwertet. Auch danach ist Grieskirchen die gefährlichere Mannschaft und arbeitet aggressiv gegen den Ball. In der 36. Minute bekommen die Gäste einen Eckball zugesprochen, diesen verwertet German Rudelsdorfer zum 2:0 für die Grieskirchner. Das selbe Prozedere wiederholt sich noch einmal in der 42. Minute und wieder ist German Rudelsdorfer der Torschütze. Damit führen die Gäste zur Halbzeit bereits mit 3:0. Überhaupt kann Grieskirchen bei Standards für sehr viel Gefahr sorgen.

Pettenbach gibt sich nicht auf

Nach der Halbzeit versuchen die Gastgeber noch einmal alles um ein Tor zu erzielen, kommen aber nicht wirklich zu zwingenden Torchancen. In der 81. Minute verwandelt Dejan Erak einen Freistoß für Pettenbach und verkürzt zumindest auf 1:3. Das Tor ist allerdings reine Ergebniskosmetik. Nach diesem Tor wird das Spiel viel ruhiger und es kommt kaum noch zu Strafraumsituationen. Somit feiert der SV Grieskirchen einen absolut verdienten und ungefährdeten Sieg gegen die Union Pettenbach und bleibt am Tabellenführer aus Schallerbach dran. Pettenbach schafft es nicht sich von den hinteren Rängen abzusetzen.

Stimmen zum Spiel

Reinhard Furthner, Trainer SV Pöttinger Grieskirchen:

"Wir waren gut auf das Spiel eingestellt, wir wussten wie der Gegner spielen würde. Wir haben früh attackiert und den Gegner gezwungen lange Bälle zu schlagen. Wir waren heute einfach gefährlicher als der Gegner und haben zur Pause verdient mit 3:0 geführt. In der zweiten Hälfte hat der Gegner nochmal alles gegeben, konnte aber nicht wirklich gefährlich werden. Der Sieg geht absolut in Ordnung, das war heute eine geschlossene Mannschaftsleistung. Ich will hier gar niemanden besonders hervorheben, die ganze Mannschaft war heute stark."

