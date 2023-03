Bad Wimsbach gewinnt intensives Derby gegen Gmunden

Details Sonntag, 19. März 2023 14:45

In der 18. Runde der Landesliga West kam es zum Derby zwischen der SV Gmundner Milch und dem SK Bad Wimsbach 1933. Nicht nur geographisch, sondern auch in der Tabelle liegen die beiden Teams eng beieinander. Vor dem Spiel lag Gmunden auf dem 5. und Bad Wimsbach auf dem 6. Platz der Tabelle. Nach dem Spiel tauschten die beiden Teams die Plätze, denn Bad Wimsbach setzte sich nach einer intensiven Partie mit 2:1 gegen Gmunden durch und machte somit einen Platz in der Tabelle gut. Für Bad Wimsbach ist es bereits der dritte Sieg im dritten Spiel der Rückrunde. Außerdem erzielte man in diesen drei Partien starke elf Tore und kassierte erst ein Gegentor. Für Gmunden war es die erste Niederlage in diesem Frühjahr. In den ersten beiden Spielen holte man je ein Unentschieden und einen Sieg.

Das Spiel ist von Anfang an umkämpft

Ein Derby ist oft mehr von Intensität als von Qualität geprägt, das war auch in diesem Spiel der Fall. Richtige Torchancen gibt zu Beginn nicht viele zu vermelden. In der vierten Minute schlägt Cam eine gute Flanke in den Strafraum der Gäste, aber sein Mitspieler Laska verfehlt den Ball nur knapp. In der 8. Minute hätten die Gastgeber den Ball fast ins eigene Tor befördert, als ein Rückpass von Sandro Plakolm nur knapp an der Stange vorbeirollte. Trotz eines Mangels an Torchancen lässt sich eine leichte Überlegenheit von Gmunden erkennen. Erst in der 22. Minute bringt Bad Wimsbach den Ball erstmals gefährlich nach vorne, aber der hohe Ball kann von Torhüter Tokic mit dem Kopf abgewehrt werden. Zwei Minuten später findet ein genialer Stanglpass von Wimsbachs Alexander Krumphals keinen Abnehmer im Strafraum. Nach dieser Aktion flacht die Partie deutlich ab, beide Mannschaft begehen sehr viele Fehler im Spielaufbau und bis zur Halbzeit kommt es zu keinen nennenswerten Chancen mehr. Somit endet die erste Halbzeit ohne Tore.

Bad Wimsbach in der zweiten Hälfte etwas besser

In der 53. Minute kommt es zur ersten guten Chance für Bad Wimsbach. Nach einem wilden Hickhack kommt Durgutovic zum Abschluss, den der Gmundner Goalie sensationell aus dem Kreuzeck fischt. Die Gäste kommen jetzt besser in die Partie und sind dem Gegner leicht überlegen. In der 67. Spielminute dürfen die etwa 500 Zuseher das erste Tor bestaunen. Bayram Gas kommt im Sechzehner der Gmunder gleich zweimal zum Abschluss. Nachdem der erste Schuss nicht ordentlich geklärt werden konnte, nutzte Bayram Gas seine zweite Chance und schießt den Ball flach ins linke Tor zur 1:0-Führung. Die Antwort der Gmundner ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später schlägt Cam einen Eckball in den Strafraum von Wimsbach, den Ahmet Trejic per Kopf verlängert und Ermin Durgutovic druckt den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Nach dem Ausgleich ziehen sich die Gastgeber etwas zurück und überlassen das Spiel mehr und mehr dem Gegener. Das sollte sich noch rächen. In der 79. Minute bekommt Bad Wimsbach einen Freistoß zugesprochen. Eine Flanke fliegt hoch in den Strafraum hinein und dort ist es erneut Bayram Gas der den Ball zur 2:1-Führung für seine Manschaft ins Tor köpft. In den Schlussphase verpasste es Bad Wimsbach für die Entscheidung zu sorgen und somit blieb es bis zum Schluss sehr eng, ehe der Schiedsrichter die Partie beendete. Bad Wimsbach feiert einen knappen 2:1-Auswärtserfolg im Derby gegen den SV Gmunder Milch.

Stimmen zum Spiel

Thomas Plasser, Trainer vom SK Bad Wimsbach:

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Spiel. Das war glaube ich unser erster Auswärtssieg in Gmunden überhaupt. Es war von Beginn an eine Fifty-Fifty-Spiel mit wenig Torchancen. In der ersten Halbzeit war Gmunden die etwas bessere Mannschaft, in der zweiten Halbzeit wir. Da es ein Derby war, war es natürlich auch eine sehr intensive und laufstarke Partie. Der Kunstrasen in Gmunden war für uns sehr gewöhnungsbedürftig. Dadurchch hat die technische Qualität etwas gelitten."

Die Besten: Bayram Gas und Mario Gaubinger

