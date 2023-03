Bad Schallerbach deklassiert Union Schlierbach [mit Fotos]

Details Montag, 20. März 2023 11:28

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich die Union SRW Schlierbach und der SV sedda Bad Schallerbach mit dem Endstand von 0:7. Bad Schallerbach hatte vorab die besseren Karten. 200 Besucher sahen viele Tore des Tabellenprimus, der die Partie erfolgreich beendete. Der Gast hatte übrigens im Hinspiel mit 2:1 das bessere Ende für sich gehabt.

Die Union Schlierbach hatte gegen den Tabellenführer von Beginn an kaum etwas entgegenzusetzen. Folgerichtig geriet das Schlusslicht früh auf die Verliererstraße, Raphael Hofstätter brachte sein Team nach neun Minuten in Führung. Bereits in der 13. Minute erhöhte Ivica Zelic den Vorsprung von Bad Schallerbach. Mit dem 3:0 von Miliam Guerrib war das Spiel eigentlich schon entschieden (32.). Für endgültig klare Verhältnisse sorgten die Treffer von Lukas Mayer (33.), Miliam Guerrib (40.) und Stefan Hubmer (45., Eigentor). Die Pausenführung von Bad Schallerbach fiel deutlich wie verdient aus.

Nach der Pause ging es einseitig weiter: Tommy Schmidl schraubte das Ergebnis in der 69. Minute mit dem 7:0 für Bad Schallerbach in die Höhe und setzte damit den Schlusspunkt. Danach tat sich nicht mehr viel, der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der SV sedda Bad Schallerbach bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Schlierbach bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Landesliga West. Die Abstiegssorgen der Gastgeber sind nach der klaren Niederlage größer geworden. 12:46 – das Torverhältnis der Union SRW Schlierbach spricht eine mehr als deutliche Sprache. Die Union Schlierbach musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Schlierbach insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Misere der Union SRW Schlierbach hält an. Insgesamt kassierte die Union Schlierbach nun schon vier Niederlagen am Stück.

Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen Schlierbach hält Bad Schallerbach auch in der Tabelle gut im Rennen. Mit nur 14 Gegentoren stellt Bad Schallerbach die sicherste Abwehr der Liga. Die Saisonbilanz des Tabellenführers sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zwölf Siegen und zwei Unentschieden büßte Bad Schallerbach lediglich drei Niederlagen ein.

Die Union SRW Schlierbach tritt am kommenden Samstag beim SK Bad Wimsbach 1933 an, der SV sedda Bad Schallerbach empfängt am selben Tag die Union Leithner Bau Esternberg.

Foto: Helmut Dietmaier

Landesliga West: Union SRW Schlierbach – SV sedda Bad Schallerbach, 0:7 (0:6)

69 Tommy Schmidl 0:7

45 Eigentor durch Stefan Hubmer 0:6

40 Miliam Guerrib 0:5

33 Lukas Mayer 0:4

32 Miliam Guerrib 0:3

13 Ivica Zelic 0:2

9 Raphael Hofstaetter 0:1

