Union Pettenbach gelingt das Comeback in Schalchen trotz langem Rückstand

Details Freitag, 24. März 2023 23:03

In der 19. Runde der Landesliga West empfing der SV HAI Schalchen die Union Sparkasse Pettenbach. Vor der Partie trennten die beiden Mannschaften vier Punkte, nachdem beide unterschiedlich in die Rückrunde gestartet sind. Während Schalchen das Kellerduell gegen Gschwandt mit 3:1 für sich entscheiden konnte, mussten sich die Pettenbacher mit einem Remis gegen St. Marienkirchen / Wallern 1b zufriedengeben.

Schwierige erste Hälfte aus Pettenbacher Sicht

In einem umkämpften Spiel mussten die Gäste aus Pettenbach zunächst einen Rückschlag hinnehmen. Nach einem Eckball gingen die Gastgeber durch ein vermeintliches Eigentor, welches letztlich als Tor von Stefan Köhler gewertet wurde in Führung. Diese ging laut dem Pettenbacher Trainer Thomas Löberbauer auch in Ordnung, da die Schalchner im ersten Durchgang eine Spur besser in der Partie waren und vorerst in Führung gehen konnten. Somit war der Pettenbacher Spielplan, bei dem das Augenmerk zuerst auf der defensiven Stabilität legen sollte, in der ersten Hälfte nicht auf.

Comeback durch Systemumstellung

Nach einer motivierenden Halbzeitansprache von Löberbauer kamen die Gäste jedoch besser ins Spiel und waren vom Anpfiff der zweiten Hälfte an noch bissiger und spritziger als zuvor. Im Abschluss fehlte dennoch das Glück, weshalb sich Löberbauer in der Mitte der zweiten Hälfte zu einer Systemumstellung und einem offensiveren Wechsel entschied. Mit dem Umstieg auf ein 4-4-2 und der Einwechslung von Tobias Riedler gelang letztlich der entscheidende Aufschwung. Riedler, der schon seit 2011 bei Pettenbach spielt und zu der jüngeren Fraktion gehört, konnte acht Minuten nach seiner Einwechslung einen Elfmeter für die Pettenbacher gewinnen. Diesen verwertete Mattia Olivotto souverän zum Ausgleich. Als der Knoten geplatzt war, drückten die Pettenbacher noch mehr aufs Gaspedal und Olivotto gelang nur drei Minuten später der Führungstreffer. Bei diesem blieb es letztlich auch und die Pettenbacher konnten somit den ersten Sieg im neuen Kalenderjahr einfahren.

Wegweisende Partie gegen Kammer

Während die Schalchner am nächsten Wochenende spielfrei haben, steht für Pettenbach ein wegweisendes Heimspiel gegen die momentanen Tabellennachbarn (Stand Freitag) aus Kammer an. Mit einem Heimsieg könnten sich die Löberbauer-Schützlinge eine halbwegs komfortable Ausgangslage mit Blick nach oben verschaffen, während eine Niederlage die Pettenbacher Euphorie wieder einbremsen könnte. Auch wenn die Möglichkeiten in der Tabelle sowohl nach unten als auch nach oben begrenzt scheinen, möchte Löberbauer die Saison insbesondere zur Förderung junger Spieler nutzen und von Spiel zu Spiel schauen, wie man so schön sagt.

Thomas Löberbauer, Trainer Union Pettenbach:

„Die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen, wobei Schalchen etwas mehr Spielanteile gehabt hatte. In der zweiten Hälfte haben wir uns dann jedoch letztendlich durch eine starke Mannschaftsleistung verdient“.





Die Besten: Mattia Olivotto, Tobias Riedler

