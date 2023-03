Trotz Überzahl spielt Union Peuerbach nur Unentschieden gegen Sattledt

Details Sonntag, 26. März 2023 14:56

In der Landesliga West kam es an diesem Wochenende zur Begegnung zwischen der Union Peuerbach und dem ATSV Bamminger Sattledt. Die Heimmannschaft rangiert zurzeit auf Rang 13 in der Tabelle und braucht dringend Punkte, um von den Abstiegsrängen wegzukommen. Sattledt liegt vor der Partie auf dem 8. Platz und möchte sich weiter im Mittelfeld der Tabelle festsetzen. In den ersten beiden Partien holte Peuerbach jeweils ein 1:1, die Gäste haben in den ersten drei Partien der Rückrunde einen Sieg geholt und zwei Niederlagen kassiert. Die letzten drei Duelle gegen Sattledt konnte Peuerbach allesamt gewinnen, in der Hinrunde gab es einen 4:1-Sieg zu bejubeln. Dieses Mal kommt Peuerbach nur zu einem 1:1-Unentschieden, dem dritten in Folge. Peuerbach ist damit seit fünf Spielen ungeschlagen, kommt aber trotzdem nicht aus der Gefahrenzone heraus. Die Gäste rutschen durch den Sieg der Union Pettenbach um einen Platz in der Tabelle ab.

Hausherren kommen besser ins Spiel

Die Anfangsphase gehörte eindeutig den Gastgebern. Sie hatten das Spiel weitgehend unter Kontrolle und konnten sich auch die ein oder andere Chance erspielen. In der 19. Minute kommen aber auch die Gäste zu einer guten Chance. die Torhüter Fabian Barth allerdings noch vereiteln kann. In Minute 27 schlägt Peuerbach eine Flanke von links in den Strafraum und Philipp Haselgruber köpft den Ball zur 1:0-Führung ins lange Eck. In der 30. Minute sieht Sattledts Elias Zaki nach einem Foul die zweite gelbe Karte und muss vorzeitig unter die Dusche. Peuerbach ist jetzt zwar in Überzahl, kann daraus aber kein Kapital schlagen und Sattledt kommt sogar vereinzelt zu Chancen.

Peuerbach ist sich zu siegessicher

In den ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit erspielt sich Peuerbach zwei gute Chancen, verpasst es aber für die Entscheidung zu sorgen. In der 53 Minute muss das Spiel für kurze Zeit wegen Hagel unterbrochen werden. Nach der Unterbrechung flacht das Spiel deutlich ab und es kommt kaum zu nennenswerten Chancen. In der 71 Minute aber gelingt den Gästen tatsächlich noch der Ausgleich in Unterzahl. Ein hoher Ball über die Verteidigung landet bei Marek Szotkowski, der wiederum den Torhüter überhebt. Die Gäste werden somit für ihren Kampfgeist belohnt und kommen in Minute 74 sowie 77 zu zwei weiteren Chancen, die aber ungenützt bleiben. In den letzten Minuten der Partie kann sich keine der beiden Mannschaften wirkliche Chancen herausspielen und somit bleibt es beim Ergebnis von 1:1.

Stimme zum Spiel:

Markus Mayr, Sportlicher Leiter der Union Peuerbach:

"Wir sind mit dem Ergebnis sehr unzufrieden. Nach einer Führung und mit einem Mann mehr hätten wir dieses Spiel gewinnen müssen, aber wir haben den Gegner am Leben gelassen. In der ersten Hälfte hatten wir das Spiel unter Kontrolle und der Gegner hatte wenig Chancen. In der zweiten Halbzeit haben wir einfach zu wenig gemacht."

