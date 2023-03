Souveräner Heimsieg: Kammer bezwingt Gschwandt kompromisslos

Details Sonntag, 26. März 2023 14:29

In der 19. Runde der Landesliga West empfing der SK UEBEX LED Kammer die Union Unis Gschwandt vor rund 350 Zuschauern. Während sich die Gäste aus Gschwandt mitten im Abstiegskampf befinden und dort um jeden Zähler kämpfen müssen, befanden sich die Gastgeber aus Kammer vor der Partie in einer ruhigeren Tabellensituation auf dem siebten Rang der Tabelle der Landesliga West.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Trotz der unterschiedlichen Ausgangssituation konnten die Gäste aus Gschwandt in der Anfangsphase gut mit den Schützlingen von Roland Krammer mithalten und ihnen Paroli bieten. Allerdings gelang den Gastgebern aus Kammer dennoch das Tor zum 1:0 in der 31. Spielminute. Der in der 24. Minute eingewechselte Stürmer Robert Speer lupfte das runde Leder gefühlvoll über den gegnerischen Keeper und brachte die Heimmannschaft in einem ausgeglichenen Spiel in Führung. Die Spieler vom SK Kammer konnten den Rückenwind des Auswärtssiegs in Esternberg ins Spiel mitbringen und legten auch in der zweiten Halbzeit gleich mit dem Treffer zum 2:0 nach. Der Routinier Daniel Gruber übernahm die Verantwortung vor dem Elfmeterpunkt und versenkte das Spielgerät mit seiner Erfahrung eiskalt in den gegnerischen Kasten – das 204. Tor seiner Karriere!

Sahnetag für Joker Speer

Nachdem beide Mannschaften im zweiten Durchgang durchgewechselt haben, stach der in der ersten Hälfte eingewechselte Speer erneut und vollendete einen schön herausgespielten Konter der Hausherren souverän zur 3:0 Führung. Mit seinem zweiten Treffer machte Speer den Sack endgültig zu und bescherte dem SK einen kompromisslosen Heimsieg. Dieser geht laut Co-Trainer Jürgen Schobesberger auch schwer in Ordnung, da die Mannschaft insbesondere in der zweiten Hälfte dominanter aufgetreten ist und somit den zweiten Sieg in Folge eintüten konnte.

Bescheidenheit als Schlüssel zum Erfolg?

Mit stolzen 28 Zählern am Konto ist der Abstand zur Spitze mittlerweile deutlich kürzer als bis zum Tabellenende. Von einer möglichen Aufholjagd auf die Top 3 möchte Schobesberger allerdings nicht reden, da er das Ziel eines einstelligen Tabellenplatzes deutlich höher priorisiert. In Kammer möchte man lieber bescheiden bleiben und wie man so schön sagt von Spiel zu Spiel schauen. Für Gschwandt hingegen wird die Mission Klassenerhalt nach der siebten sieglosen Partie in Folge immer schwieriger, wobei sich die Konkurrenz noch in greifbarer Reichweite befindet. Am nächsten Wochenende steht mit dem Heimspiel gegen Esternberg jedenfalls eine sehr wegeweisende Partie am Programm.

Stimme zum Spiel:

„Ich bin sehr zufrieden mit der heutigen Mannschaftsleistung und der Entwicklung der Mannschaft. Die Jungs haben wieder einen guten Job gemacht und sich den Sieg wahrlich verdient“, subsummiert Co-Trainer Schobesberger die Mannschaftsleistung.





Spieler des Spiels: Rudolf Speer (SK Kammer, Stürmer), Daniel Gruber (SK Kammer, Mittelfeld)

