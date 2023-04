SV Gmunden und Union Peuerbach teilen die Punkte

Details Samstag, 01. April 2023 10:16

Zum Auftakt der 20. Runde in der Landesliga West hatte der SV Gmundner Milch die Union Peuerbach zu Gast. Die Gastgeber haben in der Rückrunde in vier Spielen bisher zwei Siege und ein Untentschieden geholt, ein Spiel ging verloren. In der Tabelle liegt man vor dem Spiel mit 30 Punkten auf dem sechsten Platz. Die Gäste aus Peuerbach haben Im Frühjahr in allen drei Spielen jeweils 1:1 gespielt und liegen mit 15 Punkten auf dem 13. Platz. Im Herbst setzten sich die Gmundner knapp mit einem 1:0-Sieg durch, dieses Mal gab es nur ein 1:1 zu holen. Der SV Gmundner Milch hatte sich mehr von diesem Spiel erhofft, für die Union Peuerbach ist es somit das vierte 1:1 in Folge. Zwar hat man damit schon wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt, aber dennoch steckt man noch weiter in der Gefahrenzone fest.

Gmunden macht das Spiel, Peuerbach das Tor

In den ersten Minuten der Partie ist Gmunden die eindeutig spielbestimmende, aber zu harmlose Mannschaft. Die Gastgeber tun sich schwer gegen die kompakt stehende Abwehr der Gäste. Diese sind es dann auch, die in der 17. Minute in Führung gehen. Der Peuerbacher Stefan Kornfelder erobert im Mittelfeld nach einem Pressball die Kugel und ist damit schon durch die Abwehr hindurch und muss nur noch auf seinen Mitspieler Vedran Mesec querlegen, der den Ball zur Führung einschiebt. Im Anschluss wird Peuerbach immer wieder durch Konter brandgefährlich, Gmunden hingegen kann nur durch Standards für Gefahr sorgen. Die Gäste gehen mit einer durchaus verdienten 1:0-Führung in die Kabine.

Gmunden gibt alles für einen Sieg

In der 52. Minute können die Gastgeber endlich den ersehnten Ausgleich erzielen. Aus etwa 20 Metern verwandelt Dragan Calic einen Freistoß sehenswert zum 1:1. Gmunden drückt in der Folge auf den Führungstreffer und kommt zu zahlreichen guten Chancen. In der 69. Minute zappelt der Ball nach einer Standardsituation erneut im Tor der Gäste, aber der Assistent hebt die Fahne. Zehn Minuten später hat Tobias Laska die Führung auf dem Fuß, aber nach einer Flanke von Mateo Mecir trifft er den Ball nicht richtig. In der Schlussphase wird die Partie noch etwas ruppiger und es setzt die ein oder andere gelbe Karte. In der fünften Minute der Nachspielzeit landet noch einmal eine Flanke im Strafraum von Peuerbach, die allerdings keinen Abnehmer findet. Nach zahllosen ungenutzten Chancen auf Seite der Gastgeber beendet der Schiedsrichter schlussendlich die Partie.

Stimme zum Spiel:

Norbert Leitner, Sportlicher Leiter SV Gmundner Milch:

"Wir haben relativ bald das Tor kassiert, da haben wir nicht gut ausgesehen. In der ersten Halzbeit haben wir durch Standards für Gefahr gesorgt. In der zweiten Halbzeit haben wir alles für ein zweites Tor gegeben, aber es ist uns nicht gelungen. Wir waren die bessere Mannschaft, aber haben unsere Chancen nicht genutzt, wie schon oft in der Vergangenheit. Es ist ein gerechtes Ergebnis, aber mit dem einem Punkt sind wir nicht glücklich."

