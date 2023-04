Bad Wimsbach muss sich Bad Schallerbach in Topspiel knapp geschlagen geben

Details Samstag, 01. April 2023 20:43

Das Topspiel der 20. Runde in der Landesliga West lautete SK Bad Wimsbach 1933 gegen SV sedda Bad Schallerbach. Die Ausgangslage könnte interressanter kaum sein. Beide Teams sind in der Rückrunde noch ungeschlagen. Bad Wimsbach feierte sogar stolze vier Siege in Folge und liegt vor der Partie mit 32 Punkten auf dem 5. Tabellenplatz. Bad Schallerbach ist mit zwei Unentschieden ins Frühjahr gestartet, die letzten beiden Spiele konnte man aber gewinnen und man steht mit 41 Punkten an der Spitze der Tabelle. Im Hinspiel konnte sich Schallerbach nach einem intensiven Spiel kanpp mit 3:2 durchsetzten. Knapp, aber mit weniger Toren, ging es auch dieses Mal aus. Bad Schallerbach gewinnt nach einem sehr guten Spiel, das durchgehend auf Augenhöhe gehührt wurde, mit 1:0. Die Siegesserie von Bad Wimsbach ist somit erst einmal gestoppt, Bad Schallerbach verfügt weiterhin über eine komfortable Tabellenführung.

Ausgeglichenes Spiel

Das Spiel verläuft von Anfang an auf Augenhöhe und beide Teams kommen zu Möglichkeiten. In der 26. Minute überspielen die Gastgeber die Abwehr von Bad Schallerbach mit einem langen Ball, aber der Abschluss von Stockinger geht weit über das Tor drüber. Die Gäste können sich in der 32. Minute gut durch die Mannschaft der Hausherren kombinieren, versäumen es jedoch zum Abschluss zu kommen. In der ersten Halbzeit erkennt man sehr gut, über welche Qualität die beiden Mannschaften verfügen. Bis zur Halbzeit kommen noch beide Teams zu Topchancen, die allerdings ungenützt bleiben und somit geht es mit einem 0:0-Pausenstand in die Kabine.

Chancen auf beiden Seiten

Die zweite Hälfte verläuft genauso spannend wie die Erste. In der 47. Minute zappelt der Ball dann auch zum ersten Mal im Tor der Gäste, aber der Schiedsrichter entscheidet wegen einer Aktion zuvor auf Foulspiel, womit das Tor nicht zählt. Der daraus resultierende Freistoß ist aber harmlos. In Minute 50 flankt Schallerbachs Dominik Stadlbauer den Ball in den Strafraum, aber Mayer Lukas kann die Kugel nicht verwerten. Beide Mannschaften machen hier ein sehr gutes Spiel. Aber wie es bei solchen Spielen meistens der Fall ist, entscheiden am Ende Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage, sowie auch in diesem Spiel. In der 63. Minute bekommen die Gäste einen Freistoß zugesprochen. Stadlbauer bringt den Ball sehr schön von der Seite in die Mitte und Ivica Zelic verwandelt per Kopf zur 1:0-Führung für die Gäste.

Spiel weiter auf Augenhöhe

Nach dem Führungstreffer für die Gäste lässt sich Bad Wimsbach aber nicht unterkriegen und kommt weiterhin zu guten Chancen, sowie in der 68. Minute. Nach einer schön herausgespielten Aktion steht Stockinger alleine vor dem Torwart, aber dieser kann den Ball abwehren. Bis zum Schluss ist es ein intensives und gutes Fußballspiel mit zahlreichen Gelegenheiten auf beiden Seiten. Allerdings kann keine der beiden Mannschaften seine Chancen in Tore umwandeln und somit endet die Partie mit einem 1:0-Sieg für Bad Schallerbach.

Stimme zum Spiel:

Thomas Plasser, Trainer SK Bad Wimsbach:

"Das war heute ein Spitzenspiel auf hohem Niveau. In der ersten Halbzeit hatten beide Teams zwei absolute Topchancen, zur Halbzeit hätte es auch 2:2 stehen können. In solchen Spielen entscheidet meistens das erste Tor und so war es auch heute. Wir waren bis zum Schluss gut im Spiel und mit dem Gegner absolut auf Augenhöhe. Mit dem Ergebnis sind wir natürlich nicht zufrieden, aber mit der Leistung dafür zu einhundert Prozent."

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei