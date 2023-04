Union Pettenbach feiert ungefährdeten Sieg gegen SK Kammer

Details Samstag, 01. April 2023 21:07

In der 20. Runde der Landesliga West empfing die Union Sparkasse Pettenbach den SK UEBEX LED Kammer zu einem Direktduell. Die Hausherren lagen vor der Partie mit 24. Punkten auf dem achten Tabellenrang, die Gäste aus Kammer mit 28 Punkten auf dem siebten Rang. Pettenbach feierte in der Rückrunde bisher einen Sieg, spielte einmal Unentschieden und musste sich zwei Mal geschlagen geben. Kammer hingegen hatte zwei Siege zu bejubeln und spielte einmal Unentschieden, erst ein Spiel ging verloren. Im Hinspiel gab es für Kammer einen 3:1-Sieg zu feiern. Im Rückspiel konnte sich Pettenbach relativ locker mit 2:0 durchsetzen. Die Revanche ist somit geglückt.

Pettenbach macht das Spiel

Das Spiel ist von Anfang an sehr einseitig und relativ unspektakulär. Pettenbach kontrolliert das Spiel und erspielt sich auch die eine oder andere Gelegenheit. Die Gäste auf der anderen Seite können sich so gut wie gar keine Chancen herausspielen. Da die Hausherren ihre Chancen nicht nutzen können und die Gäste offensiv so gut wie gar nicht präsent sind, geht es mit einem 0:0 in die Kabine.

Sieg für Pettenbach ist nie in Gefahr

Gleich in der ersten Minute der zweiten Hälfte zappelt der Ball im Netz der Gäste. Eine Flanke von der Seite geht an mehreren Spielern vorbei und landet bei Simon Weinzierl, der bei der zweiten Stange lauert und die 1:0-Führung für seine Mannschaft erzielt. Zehn Minuten später kann Pettenbach die Führung noch einmal ausbauen. Eine Flanke von Pascal Waldl landet bei Mattia Otavia. Den ersten Schuss kann der Torhüter noch abwehren, beim Nachschuss ist er allerdings chancenlos. Im weiteren Spielverlauf kommen die Gastgeber noch zu der ein oder anderen Gelegenheit. Die Gäste können sich allerdings wie in Hälfte eins keine nennenswerten Chancen erspielen und somit feiert Pettenbach einen verdienten und ungefährdeten 2:0-Heimsieg und liegt somit nur noch einen Punkt in der Tabelle hinter dem SK Kammer.

Stimme zum Spiel:

Walter Walhör, Sportlicher Leiter Union Pettenbach:

"Wir sind gut in das Spiel reingekommen und haben den Gegner kontrolliert. in der ersten Halbzeit haben wir uns zwei, drei gute Chancen herausgespielt, der Gegner hatte sehr wenige Chancen. In der zweiten Halbzeit haben wir gleich die erste Chance genutzt und kurz darauf auf 2:0 erhöht. Danach haben wir uns noch die eine oder andere Chance erspielt, der Gegner hatte keine guten Chancen. Dieser Sieg ist absolut verdient."

