Union Esternberg mit wichtigem Auswärtssieg gegen abstiegsbedrohte Gschwandter

Details Sonntag, 02. April 2023 20:53

Im Rahmen der 20. Runde der Landesliga West empfing die Union Unis Gschwandt die Union Leithner Bau Esternberg auf dem Sportplatz in Gschwandt. Für die Gastgeber stand im Vorfeld der Partie einiges am Spiel, da man sich mit einem Sieg vom ungeliebten Relegationsplatz entfernen hätte können. Allerdings befanden sich auch die Gäste aus Esternberg in der Bringschuld, da sie in der 19. Runde gegen Bad Schallerbach 4:0 abgebissen haben.

Kampfbetonte erste Halbzeit

Die Bringschuld beider Mannschaften widerspiegelte sich von Minute eins auch auf dem Spielfeld in Gschwandt. Für beide Teams stand viel am Spiel, doch in der 16. Spielminute gelang den Gästen aus Esternberg die frühzeitige Führung. Simon Grömmer stand nach einem Eckball goldrichtig und bugsierte das runde Leder gekonnt in die Maschen. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte kämpften sich die Hausherren aus Gschwandt peu à peu zurück ins Spiel und konnten vermehrt Akzente in der Offensive setzen, doch in den meisten Fällen hieß die Endstation Niklas Hochholzer.



Dämpfer für Gschwandt vor der Halbzeitpause

Trotz der offensiven Bemühungen gelang es den Hausherren nicht, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Stattdessen nutzte Roland Krivec die Gunst der Stunde und vollendete einen Konter in der 43. Spielminute zur 2:0 Führung für die Esternberger. Dadurch gingen die Gastgeber in der zweiten Hälfte fortan ins Risiko und versuchten alles, um das Spiel zu drehen. In der 66. Spielminute erzielte Nedim Rizvanovic schlussendlich den Treffer zum 1:2 aus Sicht der Hausherren und brachte eine ordentliche Portion Feuer ins Spiel.





Buchroither setzt die Kirsche auf die Sahnetorte

Die Hoffnung der Gschwandter auf eine mögliche Aufholjagd erlosch jedoch schnell, da Andreas Buchroither in der 72. Spielminute die Führung der Esternberger erneut erhöhte. Nach einem Konter der Gäste bewahrte die Nummer 7 von Esternberg kühlen Kopf und erzielte das 3:1. Mit jenem Treffer setzte Buchroither letztendlich auch den Endpunkt der Partie, da sich die Hausherren aus Gschwandt nachher nicht mehr aufraffen konnten. Die Gschwandter konnten somit nicht den gewünschten Befreiungsschlag schaffen und stecken weiterhin im Abstiegskampf, während sich die Gäste aus Esternberg mit dem Auswärtssieg langsam in Richtung gesicherte Mittelfeld begeben.





Christian Hartinger, Sportlicher Leiter Union Esternberg:

„Wir wussten, dass uns in Gschwandt keine leichte Aufgabe erwarten würde und sind mit der richtigen Einstellung ins Spiel gegangen. Mit diesen 3 Punkten können wir nun langsam in unsere Zielregion der Tabelle, dem gesicherten Mittelfeld schielen.“



Die Besten: Lukas Stadler (Union Esternberg, Rechtsverteidiger), Niklas Hochholzer (Union Esternberg, Torwart)

