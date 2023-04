Kampfstarkes Schlierbach gewinnt sensationell in Grieskirchen

Details Samstag, 22. April 2023 10:38

In der 23. Runde der Landesliga West kam es zum Duell des Tabellenzweiten SV Pöttinger Grieskrichen und des Tabellenschlusslichts Union Schlierbach. Die Gäste aus Schlierbach konnten in der Rückrunde noch keinen einzigen Punkt erringen und ihre Ausgangslage wirkt zunehmend düster. Auch die Gastgeber spielen bisher eine sehr durchwachsende Rückrunde. Die letzten beiden Partien gingen verloren und der Abstand auf Tabellenführer Bad Schallerbach beträgt bereits neun Punkte. Ein Sieg gegen den weit abgeschlagenden Letzten Schlierbach galt vorher eigentlich schon als abgemacht, aber es kam völlig anders. Während man in der Hinrunde noch einen ungefährdeten 3:0-Auswärtssieg feiern konnte, musste man sich vor heimischem Publikum mit 0:2 geschlagen geben. Schlierbach kann somit in der Rückrunde endlich anschreiben und Grieskirchen rutscht dank Siege von Schärding und Gmunden auf Platz vier in der Tabelle zurück.

Grieskirchen von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft

Die Gastgeber dominieren schon sehr früh die Partie und lassen dem Gegner wenig Luft zum Atmen. Dass trotz der haushohen Überlegenheit keine Tore herausschauen, liegt zum Einen an der schwachen Chancenverwertung von Grieskrichen, zum Anderen an der Kompaktheit und Entschlossenheit der Gäste. Entweder der Ball landet über oder neben dem Tor, oder es hält immer ein Spieler der Gäste den Fuß dazwischen und verhindert so den Rückstand. In der 35. Minute dann können die Gäste mit ihrer ersten richtigen Aktion im gegnerischen Strafraum in Führung gehen. Jakob Rettenbacher kann sich auf Höhe des Sechzehners den Ball erkämpfen, lässt den Ball noch einmal aufspringen und haut den Ball per Volley ins lange Kreuzeck zur 1:0-Führung für Schlierbach.

Hausherren in Hälfte zwei noch dominanter

Im zweiten Spielabschnitt intensivieren die Gastgeber noch einmal ihre Offensivbemühungen, was dem Gegner allerdings auch Räume zum Kontern bietet. Und so einer führt in Minute 67 auch zum zweiten Tor für Schlierbach. David Winkler bekommt den Ball scharf von der Seite zugespielt und nimmt sich den Ball sehr schön mit und hat nur noch der Torwart vor sich. Er schießt den Ball sehenswert aus 17 oder 18 Metern sehr schön am Torhüter vorbei ins lange Eck und stellt auf 2:0 für seine Mannschaft. Bis zum Ende der Partie geht es genauso weiter wie bisher. Grieskirchen drückt, Schlierbach hält dagegen und kann das Ergebnis über die Zeit bringen.

Stimme zum Spiel:

Falko Feichtl, Trainer Union Schlierbach:

"Mit dem Ergebnis kann man nur zufrieden sein. Ich glaube immer an meine Mannschaft. Heute haben viele Faktoren eine Rolle gespielt. Wir waren heute kompakter in der Defensive als sonst, außerdem hat bei Grieskrichen heute nichts zusammengepasst, während bei uns alles gepasst hat. Wir wissen aber natürlich, dass das heute auch ein sehr glücklicher Sieg war. Aber Moral und Mentaliät waren heute wirklich super."

Die Besten: Die ganze Mannschaft

