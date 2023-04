Dritter Sieg in Folge: Union Esternberg überrollt St. Marienkirchen

Details Sonntag, 23. April 2023 14:42

Am Samstagnachmittag empfing die Union Leithner Bau Esternberg die SPG ASV St.Marienkirchen/Wallern 1b in der 23. Runde der Landesliga West. In der Tabelle waren beide Teams im Vorfeld der Partie nur vier Punkte voneinander entfernt und für beide galt die Devise, den Abstand zu den unteren Tabellenrängen zu vergrößern. Die Gastgeber aus Esternberg hatten am vergangenen Wochenende zwar kein Spiel, dafür gewannen sie die vorigen Partien beiden Partien. St.Marienkirchen konnte im letzten Heimspiel gegen Kammer mit einem 2:1 Sieg ebenfalls Selbstvertrauen tanken.

Esternberg gibt nach dem ersten Treffer den Ton an

Beide Mannschaften gingen mit Rückenwind ins Spiel, allerdings war dieser bei den Hausherren gestern deutlich stärker. Die Schützlinge von Cheftrainer Jochen Fröschl kamen in der Anfangsphase zwar schwer ins Spiel hinein, was sich in der 25. Minute jedoch änderte. Sevko Okic bekam eine wunderschöne Flanke von der linken Seite, nahm sich den Ball gekonnt an, und bugsierte diesen mit seiner Routine rein in die Maschen zum 1:0 Führungstreffer. Ab diesem Zeitpunkt spielten die Hausherren freier auf und agierten selbstbewusst und spielbestimmend. Mit diesem Schwung gelang kurz vor der Halbzeitpause dann auch das 2:0 durch Roland Krivec. Dieser wurde von Okic bedient und erzielte den nächsten Treffer für die Esternberger.

Anschlusstreffer und Eigentor von St. Marienkirchen

Die Gäste aus St.Marienkirchen ließen den Kopf jedoch nicht hängen und kämpften sich zurück ins Spiel. In der 55. Spielminute gelang Johannes Oberhammer der Anschlusstreffer zum 1:2 aus Sicht der Gäste. Dieser Treffer hat die Esternberger ein wenig verunsichert und St.Marienkirchen war drauf und dran, um das Spiel nochmals zu drehen. Allerdings erzielte Bejamin Humer nach einem scharfen Stangelpass der Esternberger unglücklicherweise ein Eigentor und erhöhte die Führung von Esternberg auf 3:1. Mit jenem Eigentor haben sich die Gäste das eigene Selbstvertrauen genommen und es denen Hausherren zurückgegeben.

Joker Hochholzer mit dem Schlusspunkt

Die Esternberger spielten nach dem 3:1 wieder befreiter auf und kreierten noch mehrere aussichtsreiche Offensivaktionen. Dabei gelang in der ersten Minute der Nachspielzeit dann auch noch der vierte Treffer der Gastgeber. Der Esternberger Joker Marco Hochholzer erzielte in der 91. Minute noch das 4:1 zum Endstand einer Partie, in der die Hausherren größtenteils die spielbestimmende Mannschaft waren.

Norbert Beham, sportlicher Leiter Union Esternberg:

"Den heutigen Sieg haben wir uns auf alle Fälle verdient, da wir das Spiel weitgehend dominieren konnten. Auch wenn wir zwischendurch ein wenig nachgelassen haben, konnten wir am Ende des Tages vier Treffer erzielen, worauf wir weiterhin aufbauen können."

Die Besten: Sebastian Zauner (Esternberg), Zefko Okic (Esternberg)

