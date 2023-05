Torloses Remis: SK Kammer trotzt Gmundnern auswärts einen Punkt ab

Details Sonntag, 30. April 2023 16:03

Im Rahmen der 24. Runde der Landesliga West empfing am gestrigen Samstagnachmittag der SV Gmundner Milch den SK UEBEX LED Kammer in der Gmundner SEP Arena. Für die Gastgeber aus Gmunden bot sich gestern die Chance, die Verfolger im Kampf um den zweiten Tabellenplatz abzuschütteln und den Abstand auf den Spitzenreiter aus Bad Schallerbach zu verkürzen. Die Gäste aus Kammer befanden sich hingegen auf dem souveränen siebten Tabellenplatz, mit dem sie einerseits genug Abstand zur Abstiegszone haben, mit 31 Zählern jedoch auch zu wenig Punkte, um im Rennen um die vorderen Tabellenplätze mitzumischen.

Leerlauf im ersten Durchgang

In der ersten Hälfte agierten beide Teams sehr vorsichtig in der Anfangsphase und es gab wenig bis gar keine aussichtsreichen Torchancen auf beiden Seiten. Die Gäste aus Kammer standen sehr tief und machten denen Gmundnern das Leben schwer vor einem Publikum von rund 300 Zusehern bei sommerlichen Außentemperaturen. Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hielt sich die Kreativität der Schützlinge von Christoph Brummayr in Grenzen und man fand keinen Weg durch das Abwehrbollwerk der Gäste. Somit machten sich die beiden Mannschaften nach 45 Minuten ohne Tore auf den Weg in die Halbzeitpause.

Neuer Schwung durch Gmundner Systemumstellung

Um die Abwehr der defensiv agierenden Gäste aus Kammer zu überwinden, stellte der Gmundner Cheftrainer Christoph Brummayer in der Halbzeitpause auf ein offensiv ausgerichtetes 4-4-2 um. Mit der Umstellung konnten sich die Gastgeber fortan auch mehrere Chancen kreiren als noch im ersten Durchgang. Fabian Riegler hatte in der 50. Minute eine aussichtsreiche Chance auf den Führungstreffer, allerdings scheiterte er schlussendlich an Lubomir Knaze, dem Keeper von Kammer. In der 58. Spielminute brachte Brummayr mit dem Routinier Richard Veverka einen Kreativspieler in die Partie, der den Gmundnern mit seiner Erfahrung zum offensiven Durchbruch verhelfen sollte. Allerdings blieben die Tore weiterhin aus. Auch die Gäste aus Kammer hatten im zweiten Durchgang noch Chancen, um den Lucky Punch zu erzielen, allerdings haderten auch die Gäste mit ihrer Chancenverwertung. Somit trennten sich beide Mannschaften mit einem torlosem Remis.

Christoph Brummayer, Trainer SV Gmundner Milch:

"Natürlich hätten wir uns von dem heutigen Spiel mehr erwartet, aber wir konnten unsere Chancen heute leider nicht nutzen und der Fußball ist leider kein Wunschkonzert. Dennoch konnten wir unsere ungeschlagene Serie weiter fortsetzen und wir befinden uns auf einem guten Weg, um unsere Saisonziele gemeinsam zu erreichen."

Die Besten: Oliver Sieberer (Rechtsverteidiger, Gmunden), Sebastian Leitner (Zentrales Mittelfeld, Gmunden)

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei