Union Schlierbach unterliegt gegen Schärding in Nachtragsspiel

Am 1. Mai dieses Jahres fand das Nachtragsspiel der 22. Runde der Landesliga West zwischen der Union SRW Schlierbach und dem SK Waizenauer Schärding statt. Die Gastgeber konnten nach einer Serie von Niederlagen aus den letzten beiden Spielen vier Punkte holen, liegen aber nachwievor auf dem letzten Platz in der Tabelle. Die Gäste aus Schärding spielen bisher eine für ihre Verhältnisse wohl eher durchwachsene Rückrunde. Von den letzten fünf Spielen konnte man nur zweimal gewinnen, zweimal spielte man Unentschieden und ein Spiel ging verloren. Gegen den Tabellenletzten sollte also wieder ein Sieg eingefahren werden. Im Hinspiel setzte sich der SK Schärding mit 3:0 durch, dieses Mal konnte man mit 3:1 gewinnen.

Unspektakuläre erste Halbzeit

Die erste Halbzeit bietet wenig nennenswerte Chancen. Die Schärdinger haben wesentlich mehr Ballbesitz, die Abwehr von Schlierbach steht aber sehr kompakt. Die Gastgeber kommen überhaupt nur einmal gefährlich in den Strafraum des Gegners, aber Simon Weiss kann die Möglichkeit nicht nutzten. Die Spieler gehen nach ermüdenden 45 Minuten beim Stand von 0:0 in die Kabinen.

Schlierbach kommt nich mehr hinterher

Das ständige Arbeiten gegen denn Ball macht sich für Schlierbach jetzt bemerkbar. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff erkämpft sich Marcel Lenzbauer den Ball von der Verteidigung und überhebt den gegnerischen Torhüter vom Sechzehner zur 1:0-Führung. Schlierbach öffnet jetzt nunehmend die Räume, was Schärding zu mehr Möglichkeiten kommen lässt. In der 64. Minute geht ein Schuss der Gäste an die Stange. In der 68. Minute nutzt Schärding eine Lücke in der Hintermannschaft der Gastgeber aus. Nach einem sehr schönen Zuspiel erhöht Daniel Bares für seine Mannschaft auf 2:0. Schärding könnte die Partie jetzt locker runterspielen, läuft aber in der 78. Minute in einen Konter. Nach einem sehr schönen Kombinationsspiel verkürzt Simon Weiss auf 1:2. Die Freude währt nur kurz, denn nur vier Minuten später bekommt Schärding einen Freistoß aus zugesprochen. Der erste Schuss aus 30 Metern kann noch abgwehrt werden, aber Daniel Bares kann abstauben und mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung sorgen.

Stimme zum Spiel:

Falko Feichtl, Trainer Union Schlierbach:

"Zufrieden kann man mit dem Ergebnis natürlich nicht sein. Aber Schärding ist für mich nach Schallerbach die beste Mannschaft in der Liga. Sie sind sehr organisiert und haben einen sehr guten Torhüter und mit Daniel Bares einen sehr guten Stürmer. Der Sieg war heute absolut verdient."

