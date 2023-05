ATSV Sattledt feiert glücklichen Last-Minute-Sieg in Gschwandt

Details Sonntag, 07. Mai 2023 09:42

Am Samstagnachmittag empfing die Union Unis Gschwandt den ATSV Bamminger Sattledt im Zuge der 25. Runde der Landesliga West vor einem Publikum von 300 Zuschauern am Gschwandter Sportplatz. Für die abstiegsgefährdeten Gastgeber aus Gschwandt war es ein Spiel von hoher Bedeutung, da man mit einem Sieg den Abstand auf das rettende Ufer der Tabelle verkürzen hätte können. Für die Schützlinge von Robert Lenz ist der Abstiegskampf hingegen kein Thema mehr, da man sich vor der Partie mit 31 Punkten am Konto im gesicherten Mittelfeld der Tabelle befand.

Sattledt mit gutem Start

Die Gäste aus Sattledt konnten in der Anfangsphase der Partie durchaus unbefreit aufspielen und konnten bereits in der sechsten Spielminute den frühen Führungstreffer erzielen. Nach einem Standard war Emmanuel Stinglmayr zur Stelle und erzielte den Führungstreffer für Sattledt. Diese hätten die Spieler von Robert Lenz auch ausbauen können, da sie in der 15. Minute eine vielversprechende Chance auf das 2:0 liegen ließen. Nach dieser Chance hat sich das Blatt jedoch gewendet und die Gastgeber aus Gschwandt waren plötzlich voll da. Die Hausherren überzeugten mit Agressivität in den Zweikämpfen und einer irrsinnigen Laufstärke. Dadurch konnten sie zunehmend mehr Spielanteile gewinnen und diese dann auch noch vor der Pause für sich nutzen. Tarik Ramakic erzielte in der 43. Spielminute im Zuge einer Standardsituation den verdienten Ausgleich für die Gäste, mit dem sie dann auch in die Halbzeitpause gingen.

Gschwandt auch in Halbzeit zwei dominant

Die Sattledter waren mit der beherzten Leistung der Gastgeber auch im zweiten Durchgang sehr unter Druck und man merkte denen Gästen auch die fehlende Frische an. Trotz der Dominanz der Gäste, gelang es denen Sattledtern den erneuten Führungstreffer zu erzielen. Marek Szotkowski vergoldete in der 64. Spielminute einen Konter und erzielte den erneuten Führungstreffer der Gäste. Doch dieser machte die Gschwandter nur noch besser und die Sattledter wurden immer mehr in die eigene Hälfte gedrängt. Der Sattledter Keeper Patrick Füreder hatte gestern allerdings einen Sahnetag und vereitelte zahlreiche aussichtsreiche Gelegenheiten der Gastgeber. Doch in der 78. Spielminute war auch er geschlagen und Daniel Hufnagl erzielte den überfälligen Ausgleich für Gschwandt. Die Gschwandter wollten danach auch noch unbedingt das 3:2 erzielen, doch es kam ganz anders. Nach einem Konter der Gäste war erneut Marek Szotkowski zur Stelle und erzielte den Treffer zum 3:2 Endstandt für die Gäste in der 82. Spielminute.

Robert Lenz, Trainer ATSV Sattledt:

"Solche Partien wie heute gewinnt man eigentlich ganz selten. Gschwandt war heute die klar bessere Mannschaft und hätte sich den Sieg verdient gehabt, aber wie wir aus eigener Erfahrung wissen ist der Fußball leider nicht immer ein Wunschkonzert."

