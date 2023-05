SK Bad Wimsbach setzt sich knapp gegen Schalchen durch

Details Sonntag, 07. Mai 2023 10:21

Im Rahmen der 25. Runde der Landesliga West empfing der SK Bad Wimsbach 1933 den SV HAI Schalchen am gestrigen Samstagnachmittag im heimischen HF-Stadion. Für die Gäste aus Schalchen war das gestrige Auswärtsspiel eine Chance, um den Abstand auf den drohenden Relegationsplatz abzubauen. Die Bad Wimsbacher hingegen hatten noch durchaus realistische Chancen um im Kampf um den zweiten Tabellenplatz ein Wörtchen mitzureden, und den Abstand auf Schärding zu verkürzen. Für beide Mannschaften stand somit einiges auf dem Spiel.

Bad Wimsbach mit viel Ballbesitz aber ohne Kreativität

In der Anfangsphase der ersten Hälfte agierten beide Mannschaften noch sehr zaghaft und die Partie startete mit einem vorsichtigen Herantasten beider Seiten. Die Gäste aus Schalchen standen sehr tief und lauerten auf Konter, wodurch die Bad Wimsbacher deutliche Vorteile im Ballbesitz verzeichnen konnten. Doch die Schützlinge von Thomas Plasser konnten sich insbesondere im letzten Drittel kaum Chancen erarbeiten, da es einerseits an der eigenen Kreativität mangelte und auf der anderen Seite der Schalchner Abwehrblock nicht zu überwinden war.

Schalchen mit verschossenem Strafstoß

Als die Schalchner dann mal nach vorne kamen, wurde es brenzlich im Strafraum der Hausherren. Aus einem Harakiri im Sechzehner resultierte nämlich ein Strafstoß für Schalchen. Diesen konnte jedoch der Bad Wimsbacher Keeper Raffael Seyr parieren und er konnte seine Mannschaft somit im Spiel halten. Allerdings konnten die Hausherren auch kein entscheidendes Selbstvertrauen aus diesem Elfmeter schöpfen, weshalb die chancenarme Partie mit einem 0:0 in die Halbzeit ging.

Hochreiter mit dem goldenen Treffer

Auch in der zweiten Hälfte überließen die Gäste aus Schalchen denen Bad Wimsbachern den Ballbesitz. Diesen fehlte es jedoch weiterhin an der nötigen Kreativität und gewissermaßen auch am Spielglück. Dennoch konnte man im Laufe des zweiten Durchgangs gefährlicher werden als in der ersten Hälfte und die Chancen wurden peu à peu mehr. In der 66. Spielminute gelang dem Bad Wimsbacher Michael Hochreiter dann ein wahrer Geniestreich. Er trat zu einem Freistoß aus guter Position an und verwandelte diesen punktgenau ins Kreuzeck des gegnerischen Kastens. Im weiteren Verlauf der Partie, konnten dann beide Mannschaften keinen Treffer mehr erzielen und Bad Wimsbach konnte sich mit 1:0 durchsetzen.

Thomas Plasser, Cheftrainer SK Bad Wimsbach:

"Der Sieg heute war durchaus ein hartes Stück Arbeit, da wir uns insbesondere in der ersten Hälfte sehr schwer getan haben. Mit den Umstellungen zur Halbzeit wurden wir dann jedoch besser und konnten uns einen wichtigen Sieg erarbeiten."

Die Besten: Raffael Seyr (Torwart, Bad Wimsbach)

