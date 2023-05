SK Kammer besiegt Schlierbach nach fulminanter ersten Halbzeit

Details Sonntag, 07. Mai 2023 11:06

Am Samstagnachmittag empfing der SK UEBEX LED Kammer die Union SRW Schlierbach im Rahmen der 25. Runde der Landesliga West. Dem Tabellenschlusslicht aus Schlierbach gelang in den letzten beiden Partien ein leichtes Aufbäumen und man konnte vier Zähler aus zwei Partien holen und blieb dabei sogar ohne Gegentor. Bei den Gästen aus Kammer stand im letzten Spiel auch die Null, allerdings in der Offensive und in der Defensive, als man sich gegen Gmunden einen Punkt erkämpfen konnte.

Kammer spielt sich nach zäher Anfangsphase in einen Rausch

Die Gastgeber aus Kammer hatten sich vor der Partie einiges vorgenommen und wollten bei angenehmen Frühlingstemperaturen einen Heimsieg einfahren. Doch in der Anfangsphase hielten die Gäste aus Schlierbach noch sehr gut dagegen und man stand sehr gut in der Defensive. Doch die Hausherren ließen nicht locker und konnten sich in der 28. Spielminute für ihre Offensivbemühungen belohnen. Moritz Pointinger war in jener 28. Spielminute zur Stelle und bugsierte das runde Leder hinein in die Maschen zum 1:0 Führungstreffer für die Gastgeber. Diese ließen nicht locker und spielten nach dem 1:0 noch befreiter auf. In der 41. Spielminute gelang dem Routinier Robert Speer der nächste Treffer zur 2:0 Führung kurz vor der Halbzeitpause. Doch damit nicht genug. Nur drei Minuten später verlud Manuel Alexander den Schlierbacher Keeper Moritz Prenninger gekonnt und erhöhte die Führung von Kammer auf 3:0 kurz vor dem Halbzeitpiff.

Auf das Feuerwerk folgt der Leerlauf

Die Schützlinge von Robert Krammer spielten auch in der zweiten Hälfte munter weiter, allerdings ohne dem Feuerwerk in der Offensive, welches sie in der Schlussviertelstunde der ersten Hälfte angezündet haben. Die Schlierbacher konnten zwar kämpferisch gegen die Gastgeber aus Kammer dagegenhalten, allerdings waren sie in spielerischer Hinsicht am Ende des Tages doch unterlegen. Kammer hätte die 3:0 Führung hingegen noch weiter ausbauen können, allerdings ließ man die Chancen im zweiten Durchgang allesamt liegen und die Offensive befand sich mehr oder weniger im Leerlauf. Dennoch konnte man die Führung souverän über die Zeit bringen und man konnte einen ungefährdeten Sieg zu Hause einfahren.

Jürgen Schobesberger, Co-Trainer SK Kammer:

"Wir können mit der heutigen Leistung durchaus zufrieden sein, da wir einen sehr guten Fußball gespielt haben und über 90 Minuten die bessere Mannschaft waren. Die ganze Mannschaft hat heute ein sehr gutes Spiel abgeliefert."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

