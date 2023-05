ATSV Sattledt und Pettenbach trennen sich im Derby mit einem umkämpften Remis

Details Samstag, 13. Mai 2023 12:21

Im Rahmen der 25. Runde der Landesliga West empfing der ATSV Bamminger Sattledt die Union Sparkasse Pettenbach am gestrigen Freitagabend in der Sattledter Voralpenkreuzarena. Beide Mannschaften befanden sich im Vorfeld der Partie im souveränen Mittelfeld der Tabelle der Landesliga West, in dem man weder Abstiegssorgen, noch Aufstiegsambitionen haben kann. Dennoch konnte man aufgrund der Rivalität bei der Mannschaften und der Nähe in der Tabelle von einer spannenden Partie ausgehen, in der kein Zentimeter hergeschenkt werden würde.

Elgit eröffnet das Schützenfest der ersten Hälfte

Die Gastgeber aus Sattledt wollten im eigenen Stadion natürlich als Sieger vom Feld gehen und legten auch sehr gut los in der ersten Spielhälfte. Nach mehreren aussichtsreichen Möglichkeiten in der Offensive gelang es dann Kemal Elgit, den ersten Treffer der Partie zu erzielen. Der Sattledter Offensivspieler stand in der 22. Spielminute goldrichtig und konnte den Treffer zum 1:0 für die Hausherren machen. Danach kamen die Pettenbacher allerdings besser in die Partie. Mattia Olivotto, der als einer der gefährlichsten Stürmer der Liga gilt, traf kurz nach dem 1:0 der Sattledter nur die Latte. Allerdings ließ sich der Stürmer von der vergebenen Chance nicht entmutigen und erzielte nach einem Konter in der 38. Spielminute per Kopf den Ausgleich zum 1:1. Diesen Ausgleich konnten wiederum die Sattledter nicht auf sich sitzen lassen. In der 43. Spielminute dribbelte der Offensivspieler Elias Zaki zunächst an seinen Gegenspielern vorbei, als seien sie Slalomstangen. Danach konnte der Youngster die Nerven behalten und erzielte den erneuten Führungstreffer zum 2:1 für Sattledt.

Comeback von Pettenbach und umstrittene Elfmetersituation

Nach der torreichen ersten Hälfte flachte die Partie im zweiten Durchgang ein wenig ab und es gab anfangs weniger Tormöglichkeiten für beide Teams. Doch dann kam eine Standardsituation für die Gäste zustande. Nach einem Freistoß erzielte Dejan Erak in der 56. Spielminute überraschend den Treffer zum Ausgleich für die Pettenbacher. Danach wurden die Hausherren aus Sattledt wieder deutlich aktiver und die Spieler von Robert Lenz konnten sich mehrere Chancen erarbeiten. Der Erfolg blieb allerdings aus. Kurz vor Schluss gab es dann noch Drama. Als der Youngster Elias Zaki in der Nachspielzeit der Partie im gegnerischen Sechzehner zu Fall gebracht wurde, wollten die Hausherren einen Elfmeter sehen. Doch der Schiedsrichter Georg Leonfellner entschied überraschenderweise gegen einen Strafstoß und somit endete das Spiel mit einem Remis.

Robert Lenz, Trainer ATSV Sattledt:

"Wir konnten heute wieder eine sehr gute Leistung auf dem Platz zeigen, allerdings ohne unsere Chancen konsequent zu nutzen. Meiner Meinung nach hätten wir uns den Sieg heute definitiv verdient, auch unabhängig von den Entscheidungen des Schiedsrichters."

Der Beste: Tobias Zeitlinger (Tormann, Pettenbach)

