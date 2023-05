SK Bad Wimsbach gewinnt nach holprigem Start deutlich gegen Kammer

Details Sonntag, 14. Mai 2023 14:19

In der 26. Runde der Landesliga West kam es zum Duell zwischen dem SK Bad Wimsbach 1933 und dem SK UEBEX LED Kammer. Die Gastgeber sind zurzeit gut in Form und konnten von den letzten fünf Spielen drei für sich entscheiden und ein Unentschieden holen. In der Tabelle liegt man auf dem vierten Platz. Die Gäste aus Kammer rangieren vor der Partie auf Platz sieben in der Tabelle und sind seit drei Spielen ungeschlagen (zwei Siege, ein Remis). Das Hinspiel konnte Bad Wimsbach mit 3:1 gewinnen und auch dieses Mal ging man mit einem 4:0 als Sieger vom Platz.

Kammer in Hälfte eins besser

In den ersten zwanzig Minuten geben die Gäste den Ton an. In der 13. Minute ist der Torhüter der Heimmannschaft schon ausgedribbelt, aber Verteidiger Alexander Kurmphals kann den Ball gerade noch rechtzeitig von der Linie kratzen. Die Heimmannschaft tut sich sehr schwer gegen die kompakte Abwehr der Gäste und kann nur bei Standards für Gefahr sorgen. Zum Ende der ersten Hälfte schafft es Wimsbach allerdings zunehmend die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen

Blitzstart in Hälfte zwei für Bad Wimsbach

Gleich in der ersten Minute nach Wiederanpfiff zeigt der Schriedsrichter im Strafraum der Gäste nach einem Foulspiel auf den Elfmeterpunkt. Bayram Gas übernimmt die Verantwortung und bringt seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Die Heimmannschaft hat die Partie jetzt gut im Griff und viel mehr Ballbesitz als der Gegner, das Spiel allerdings flacht zunehmend ab und es ergeben sich kaum noch Chancen. In der 77. Minute wird Wimsbachs Michael Hochreiter im gegnerischen Strafraum gefoult und es gibt erneut Elfmeter, den Bayram Gas mit seinem zweiten Treffer verwerten kann. In der Schlussphase überschlagen sich die Ereignisse. In der 79. Minute sieht Kammers Christoph Kirchgatterer die zweite gelbe Karte und muss frühzeitig unter die Dusche. In Minute 82 fahren die Gastgeber einen Konter über die linke Seite. Hochreiter spielt einen Stanglpass zu Bayram Gas und der kann mit seinem nächsten Tor einen Hattrick schnüren. Die Gäste liegen jetzt total am Boden, bekommen aber nochmal einen Schlag ab. In der 86. Minute nutzt Wimsbach die Überzahlsitutation aus und Alexander Krumphals stellt nach einem Stanglpass auf 4:0.

Stimme zum Spiel:

Thomas Plasser, Trainer SK Bad Wimsbach:

"Mit dem Ergebnis sind wir natürlich sehr zufrieden, das war heute ein verdienter Sieg. In der ersten Halbzeit war Kammer etwas besser, in der zweiten Halbzeit hatten wir das Spiel aber gut unter Kontrolle."

Die Besten: Bayram Gas, Alexander Krumphals, Raffael Seyr

