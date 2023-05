SV Grieskirchen schlägt SK Schärding klar in Topspiel

Details Donnerstag, 18. Mai 2023 10:05

Zum Auftakt der 27. Runde der Landesliga West empfing der SV Pöttinger Grieskirchen den SK Waizenauer Schärding zum Spitzenspiel. Die Gastgeber erholen sich gerade von einer kleinen Durststrecke. Nach drei Niederlagen in Folge, blieb man die letzten drei Spiele ungeschlagen, von denen man sogar zwei gewinnen konnte. Etwas besser in Form sind zurzeit die Gäste aus Schärding. Von den letzten fünf Spielen konnte man drei gewinnen und einmal unentschieden spielen. Während der Spitzenreiter aus Bad Schallerbach mit acht Punkten Vorsprung auf die zweitplatzierten Schärdinger von der Tabellenspitze lacht, sind die hinteren Plätze noch sehr umkämpt. Zwischen den Plätzen zwei und sechs liegen nur sechs Punkte Unterschied. Im Herbst teilten die beiden Mannschaften nach einem 1:1 die Punkte, dieses Mal gingen die Grieskirchner nach einem 3:0-Erfolg als Sieger vom Platz. Mit diesem Ergebnis scheint die Truppe von Reinhard Furthner ihr kleines Formtief endgültig überwunden zu haben.

Grieskirchen mit Traumstart

Die etwa 300 Zuseher, die zu diesem Spiel ins Fröling-Stadion gepilgert sind, mussten nicht lange auf den ersten Treffer warten. In der vierten Minute schlägt Grieskirchens Florian Spitzer eine Flanke zu seinem Mitspieler Matthias Leibetseder, der diese zur 1:0-Führung verwerten kann. In den nächsten zwanzig Minuten geht das Spiel nur in eine Richtung. Grieskirchen läuft an und Schärding weiß sich kaum zu helfen. In der 36. Minute erobert Klaus Kapl nach Gegenpressing den Ball im Mittelfeld und lupft den Ball sehr gefühlvoll auf Leibetseder, der daraufhin auf 2:0 für seine Mannschaft erhöht.

Hausherren bringen Ergebnis routiniert nach Hause

In der zweiten Hälfte steht die Abwehr der Gastgeber sehr kompakt. Die Gäste tun sich sehr schwer dagegen anzukommen und können sich nur wenige Chancen erspielen. In der 58. Minute nutzt Florian Spitzer einen groben Schnitzer den Schärdinger Defensive aus, indem er einen misslungenen Rückpass abfängt und den gegnerischen Torwart umrundet. Der Treffer zum 3:0 ist dann nur noch Formsache. Die Gäste sind heute sehr vom Verletzungspech geplagt. Die letzten Minuten muss Schärding sogar zu zehnt beenden, da man schon alle Wechselmöglichkeiten ausgeschöpft hat. Der Schlusspfiff des Schiedsrichters kommt daher schon fast einer Erlösung gleich.

Stimme zum Spiel:

Reinhard Furthner, Trainer SV Grieskirchen:

"Wir sind mit dem Ergebnis heute sehr, sehr zufrieden. Das war mit dem Aufwand, den wir heute betrieben haben auch gerechtfertigt. Mir ist wichtig zu betonen, dass heute die ganze Mannschaft toll gekämpft hat, deshalb muss ich ein Pauschallob aussprechen. Dem Gegner möchte ich meine Genesungswünsche zukommen lassen. Die hatten heute glaube ich vier oder fünf verletzte Spieler zu beklagen."

