Nach Lucky Punch: Union Schlierbach gewinnt Nachtragsspiel in Esternberg

Details Freitag, 19. Mai 2023 13:52

Am gestrigen Feiertag fand das Nachtragsspiel der elften Runde der Landesliga West zwischen der Union Leithner Bau Esternberg und der Union SRW Schlierbach statt. Die Gastgeber sind seit fünf Spielen ungeschlagen, drei der fünf Spiele konnte man sogar gewinnen. Auch die Gäste aus Schlierbach konnten zuletzt wichtige Punkten im Abstiegskampf holen. Vor der Partie liegt Esternberg auf Platz zehn, die Gäste auf dem letzten Platz mit noch immer deutlichem Abstand auf den vorletzten Platz. Dank eines 2:1-Sieges im gestrigen Spiel konnte man den Abstand allerdings etwas verringern.

Esternberg geht früh in Führung

Die Sportplatzbesucher mussten nicht lange auf das erste Tor warten. In der fünften Minute springt Esternbergs Oliver Krivec nach einer Standardsituation der zweite Ball vor die Füße und der erzielt daraufhin das 1:0 für seine Mannschaft. Die Gäste aus Schlierbach antworten darauf mit einer starken Leistung und erarbeiten sich viele gute Möglichkeiten. Einmal ist es SImon Weiss, dessen Schuss aus 20 Metern vom Torhüter gerade noch abgewehrt werden kann. Ein andermal ist es der erst 17-jährige Michael Kaiser der aus knapp zehn Metern Entfernung vergibt. Auch Esternbergs Senad Sallaku testet mit einem Schuss vom Sechzehner die Fähigkeiten des gegnerischen Torhüters.

Offener Schlagabtausch in Hälfte zwei

Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit gehört fast auschließlich den Gästen. Jakob Rettenbacher und Manuel Neubauer vergeben jeweils eine super Gelegnheit. In der 65. Minute bekommt Michael Kaiser den Ball sehr schön durch die gegnerische Abwehr in den Lauf gespielt und erzielt den verdienten Ausgleich für seine Mannschaft. Schlierbach drückt jetzt auf den Siegtreffer, öffnet damit allerdings Räume für den Gegner. In der 80. Minute hat Esternberg die Riesenchance auf die erneute Führung. Krivic kommt nach einer Flanke im Sechzehner zum Kopfball und knallt den Ball an die Latte. In Minute 89 wird Esternbergs Sevko Ovic nach Schiedsrichterbeleidigung mit glatt Rot vom Platz gestellt. Nachdem die meisten Zuschauer schon mit einem Unentschieden gerechnet haben, starten die Gäste in der 92. Minute nochmal einen Angrifft. Nach einer schönen Spielverlagerung von der rechten auf die linke Seite kommt Rettenbacher am Strafraumeck zum Ball, zieht nach innen und schießt den Ball ins kurze Eck zum 2:1-Siegtreffer. Die Freude bei den Gästen ist groß, die Gastgeber sind dafür ordentlich bedient.

Stimme zum Spiel:

Falko Feichtl, Trainer Union Schlierbach:

"Ich bin mit dem Ergebnis heute sehr zufrieden und auch die Leistung und die Einsatzbereitschaft waren heute wirklich top. In Esternberg ist es nie einfach zu spielen. Hinten sind wir sehr kompakt gestanden und wir haben uns etliche Torchancen erspielt. Insgesamt war es heute ein verdienter Sieg."

Die Besten: die gesamte Mannschaft

