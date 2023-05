Union Pettenbach beendet Erfolgslauf des SV Gmunden

Details Samstag, 20. Mai 2023 10:44

In der 27. Runde der Landesliga West kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Sparkasse Pettenbach und dem SV Gmundner Milch. Vor allem die Gäste aus Gmunden sind derzeit in guter Verfassung. Die Mannschaft von Trainer Christoph Brummayr ist seit acht Spielen ungeschlagen und liegt vor der Partie in der Tabelle auf Rang vier. Die Gastgeber konnten vier der letzten acht Spiele gewinnen, sowie zuletzt das Nachtragsspiel gegen die Union Gschwandt. In der Tabelle liegt man zurzeit auf Platz neun. Im Hinspiel im Herbst konnte sich Gmunden mit 3:0 durchsetzen, dieses Mal konnte Pettenbach mit 3:1 gewinnen und den Erfolgslauf der Gmundner stoppen.

Pettenbach zu Beginn die bessere Mannschaft

Die Gastgeber kommen gut in die Partie rein und können den Offensivbemühungen der Gäste gut standhalten. In der 16. Minute geht Gmunden allerdings beinahe in Führung. Pettenbachs Goalie Zeitlinger kann den Schuss von Fabian Riegler gut parieren. In Minute 28 starten die Gastgeber einen Konter und Mario Müller hat nur noch den Torhüter vor sich. Allerdings haut er den Ball deutlich über das Tor, was wohl an den schwierigen Platzverhältnissen liegt. Eigentlich sieht schon alles danach aus, als würden die Mannschaften ohne Tore in die Kabine gehen, aber es kommt doch noch anders. In der ersten Minute der Nachspielzeit kann Gmunden den Ball nach einem Freistoß nicht ordentlich klären und Pettenbachs Dejan Erak nutzt die Situation aus und sorgt aus kurzer Distanz für die Führung.

Hausherren haben Spiel unter Kontrolle

Auch in der zweiten Hälfte lassen die Gastgeber nichts anbrennen und dominieren die Partie. Die Gäste aus Gmunden kommen zu fast keinen Chancen mehr. In der Halbzeit musste Pettenbach schon einen verletzungsbedingten Wechsel vornehmen und in der 50. Minute muss auch noch ihr Torhüter Tobias Zeitlinger das Spielfeld verlassen. Im weiteren Spielverlauf wird die Partie zunehmend zerfahrener. In Minute 74 tritt Pettenbachs Simon Weinzirl zu einem Freistoß aus etwa zwanzig Metern an und versenkt den Ball sehenswert im Tor. Nach diesem Tor glaubt man in Pettenbach bereits die Sache sei entschieden, aber Gmunden kommt noch einmal zurück. Nach einem Eckball in der 83. MInute kommt es zu einem wilden Gestochere im Sechzehner und Leon Cubrelji sorgte für den Anschlusstreffer. Die Hoffnungen auf einen Ausgleich oder gar einen Sieg der Gäste werden aber nur zwei Minuten wieder zunichte gemacht. Nach einer sehr schön herausgespielten Aktion bekommt Tobias Riedler den Ball im Strafraum aufgelegt und sorgt für den 3:1 Endstand. Gleich bei der nächsten Spielaktion sieht Gmundens David Gattol wegen einer Notbremse die glattrote Karte, womit sämtliche Hoffungen, etwas Zählbares aus Pettenbach mitzunehmen, endgültig gestorben waren.

Stimme zum Spiel

Thomas Löberbauer, Internimstrainer Union Pettenbach:

"Wir sind super zufrieden, das war eine super Leistung der Mannschaft. Wir hatten aufgrund des Nachtragspiels am Mittwoch die Befürchtung, dass wir etwas müde sind, aber das Gegenteil war der Fall. Alle haben sich voll reingehauen, auch die jungen Spieler."

Die Besten: Simon Weinzirl und Dejan Erak

