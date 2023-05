Union Gschwandt wahrt Chance auf Klassenerhalt, Schlierbach so gut wie abgestiegen

Details Samstag, 20. Mai 2023 20:45

In der 27. Runde der Landesliga West kam es zum Kellerduell zwischen dem Vorletzten Union Unis Gschwandt und dem Tabellenletzten Union SRW Schlierbach. Für beide Teams ist dieses Spiel richtungsweisend, schließlich geht es um den Klassenerhalt. Die Union Gschwandt konnte sich am Ende mit 4:0 durchsetzen und kann sich noch berechtigte Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen. Die Union Schlierbach hingegen liegt drei Runden vor Schluss neun Punkte hinter dem Drittletzten St. Marienkirchen/Wallern 1b, die noch ein Spiel weniger haben. Der Gang in die Bezirksliga ist von daher so gut wie sicher.

Gschwandt mach schon in Hälfte eins den Sack zu

Die Gastgeber finden relativ schnell in die Partie rein und es dauert auch nicht lange bis sie in Führung gehen. In der zwölften Minute verwertet Leos Vozihnof einen Abpraller im gegnerischen Strafraum zur 1:0-Führung. Das Tor gibt der Heimmannschaft jetzt noch mehr Aufschwung. In Minute 33 tritt Janko Sirocic einen Freistoß von der Seite. Der Ball geht an Freund und Feind vorbei und rollt ins gegnerische Tor. In der letzten Minute der ersten Halbzeit sorgt Raphael Wiesbauer für die 3:0-Pausenführung. Nach einer sehr schön herausgespielten Aktion steht Wiesbauer alleine vor dem gegnerischen Torhüter und kann diesen überwinden, das Tor ist dann nur noch Formsache.

Schlierbach ohne Zugriff auf das Spiel

Bereits in der 50. Minute sorgt Gschwandt dann für die endgültige Entscheidung in diesem Spiel. Wieder nach einer sehr guten Offensivaktion über die Seite dringt Nedim Rizvanovic in den Strafraum ein und trifft zum 4:0. Mit diesem Tor liegen die Gäste endgültig am Boden und kommen zu keinen Möglichkeiten mehr. Die Partie ist jetzt zusehends zerfahrener. Die Gastgeber versuchen weiterhin viel Ballbesitz aufzubauen, was phasenweise auch sehr gut gelingt, aber auch sie kommen zu keinen echten Chancen mehr und so bleibt es beim 4:0. Mit diesem Ergebnis darf Gschwandt weiter auf den Klassenerhalt hoffen, für Schlierbach ist die Zeit in der Landesliga wohl abgelaufen.

Stimme zum Spiel:

Franz Scherpink, Trainer Union Gschwandt:"Das war heute ein richtungsweisendes Spiel. Mit diesem Sieg besteht noch die Möglichkeit an St. Marienkirchen anzuschließen. Das war heute ein Pflichtsieg für uns. Wir haben heute auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Das war ein erster Schritt in Richtung Klassenerhalt. Wir haben noch drei wichtige Spiele vor uns, mal sehen was dabei herauskommt. Mentalität und Präsenz passen für mich. Die Mannschaft ist intakt und auf jeden Fall bereit für eine zweite Saison in der Landesliga."

